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21:23 (мск), источник: ТАСС

Свердловские художники представили фарфоровые фигурки Кокорина и Мамаева на ИННОПРОМе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Фигурки осужденных за драки футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина представил на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ Сысертский фарфоровый завод (Свердловская область). Статуэтки были выпущены в 2018 году к Чемпионату мира по футболу, однако стали пользоваться популярностью после оглашения приговора спортсменам, передает корреспондент ТАСС.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«Они были сделаны еще в том году к чемпионату, те [Кокорин и Мамаев] прославились уже после. На них сейчас больше внимания обращают, чем на других. Они именные, поэтому стоят дороже. Татуировки, говорят, совпадают», — пояснили ТАСС на стенде, где продают сувениры.

В течение дня посетители ИННОПРОМа приобрели несколько фигурок футболистов.

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Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и их знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Первый произошел утром у гостиницы «Пекин», где несколько мужчин напали на водителя Mercedes Виталия Соловчука и избили его. Кроме того, они разбили стекло и повредили дверь автомобиля, который принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где избила директора департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин получил удар в лицо.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина — к 1,5 года колонии общего режима. Кирилл Кокорин и Протасовицкий приговорены к 1,5 года колонии и к году и пяти месяцам колонии соответственно. В начале июля осужденные были этапированы в колонию в Белгородской области.

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10 лет дружбы Мамаева и Кокорина

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01:57 (мск)© Ньюстюб
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