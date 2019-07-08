«Зенит» все еще хочет купить Миранчука: Нобель Арустамян о трансферах чемпиона

Источник: РИА "Новости"

Семаку нужны новые игроки

В прошлом сезоне «Зенит» уверенно взял титул, но Сергей Семак летом все равно говорил о необходимости усиления команды. Но тут вопрос в том, какое именно это должно быть усиление. В последние годы «Зенит» очень часто обжигался на трансферах, покупая игроков, которым не удавалось вывести команду на качественно иной уровень. Началось это с отъезда Халка и Витселя: с той поры футболисты такого уровня, за редким исключением, в «Зенит» не приезжали. 6−7 лет назад клуб был ориентирован на европейский рынок и подписывал уже хорошо известных игроков. Например, того же Хави Гарсию, который переехал в Петербург из «Манчестер Сити». Также можно вспомнить Эсекьеля Гарая.

Минувшей зимой «Зенит» вернулся к прежней концепции: он взял уже сложившихся мастеров определенного уровня, а не игроков на вырост. Азмун, Ракицкий и Барриос в итоге сыграли важные роли в чемпионстве команды. Не факт, что «Зенит» завоевал бы золото, если бы не эти три трансфера.

Игорь Смольников и Сердар Азмун | Источник: РИА "Новости"

Зенитовцам осенью предстоит играть в Лиге чемпионов, и Семак прекрасно понимает уровень этого турнира. При этом главный тренер «Зенита» в отличие от коллег из некоторых других команд максимально вовлечен в работу селекционной службы. Конечно, он не сам ведет переговоры и выбирает футболистов, но проблемы коммуникации между тренером и различными департаментами клуба точно нет. После чемпионства доверия к нему со стороны руководства стало еще больше.

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«Зенит» хотел Лоди, но пришлось брать Сантоса

Дуглас Сантос — левый защитник из «Гамбурга», первое летнее приобретение «Зенита». В шорт-листе он шел не под первым номером: петербуржцы очень хотели подписать на эту позицию другого бразильца — Ренана Лоди. «Зенит» готов был платить за него большие деньги, активно вел переговоры с «Атлетико Паранаэнсе» и почти достиг договоренности. В итоге Лоди в последний момент сделал выбор в пользу мадридского «Атлетико», и здесь его мотивация понятна: более комфортная среда и один из сильнейших клубов Испании. Но сам факт, что «Зенит» конкурирует с грандами европейского футбола — важный знак.

Если сравнивать Сантоса и Лоди, то они во многом схожи по манере игры. Это защитники, способные усилить игру на фланге атаки. Сантос был не единственной альтернативой Лоди, но в итоге «Зенит» решил остановиться на нем и сумел убедить его перебраться из Германии в Россию.

Дуглас Сантос | Источник: https://fc-zenit.ru/

Теперь у «Зенита» есть три игрока на одну позицию: Сантос, Жирков и Набиуллин. Вероятно, с последним придется расстаться. 24-летний россиянин — пример той трансферной политики, которая себя не оправдала. У тренерского штаба есть разочарование в Эльмире. «Зениту» нужны игроки, способные дать качественное усиление здесь и сейчас, а не такие, развития которых нужно ждать несколько лет.

На подписании Сантоса летняя кампания «Зенита» не закончится. Команда неплохо укомплектована, но ей нужны игроки более высокого качества. Они должны вывести команду на новый уровень. «Зенит» сковывает финансовый fair play и проблема лимита: чтобы не выйти из него, нужны российские футболисты. Рынок же отечественных игроков высокого класса у нас довольно скудный.

Сутормин — репутационный риск для «Зенита»

Алексей Сутормин | Источник: РИА "Новости"

Ситуация с переходом Алексея Сутормина из «Оренбурга» в «Зенит» «транзитом» через «Рубин» выглядит странно. При всем уважении к 25-летнему вингеру, его перспективы в команде Семака вызывают вопросы. На высоком уровне он провел только один сезон, он не слишком молод. Непонятно, зачем «Зенит», а вместе с ним «Оренбург» и «Рубин» идут на такие репутационные риски.

Это сложносочиненная история. Разговоров вокруг Сутормина больше, чем он заслуживает. В хорошем смысле. Очевидно, что сейчас это игрок — не для основы «Зенита». В юности он провел несколько лет в зенитовской академии и, наверное, в этом тоже был резон — вернуть своего воспитанника.

Но для меня все равно удивительно, что ради Сутормина «Зенит» ввязался в эту историю. Я бы понял, если бы такую охоту клуб объявил на действительно звездного игрока. Возможно, Семак видит в Сутормине то, чего не замечают другие.

Уход Дзюбы — маловероятен

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий Артем Дзюба. Король Севера

«Зенит» постепенно расстается с игроками, которые не нужны Семаку. Команду уже покинули Нету, Новосельцев, Лодыгин, Маркизио, Цаллагов, Полоз. До конца лета могут уйти еще несколько персон. При этом трансферы ключевых футболистов маловероятны.

Дзюба не так давно заявлял о желании попробовать свои силы в АПЛ, но мне сложно представить, какое предложение он должен получить. «Зенит» нуждается в Дзюбе, а он сам хочет играть на высшем уровне. Если условный «Кардифф» предложит ему контракт, вряд ли он согласится. Вот если поступит предложение от крепкого клуба, тогда решение может быть иным. При этом сложно представить, что «Зенит» так легко отпустит одного из лидеров, да к тому же с российским паспортом. Этим летом отъезд Дзюбы маловероятен, а в будущем все может быть.

«Зенит» по-прежнему хочет Миранчука

В оставшиеся месяцы трансферного окна от «Зенита» стоит ждать интересных ходов. Насколько мне известно, в Петербурге по-прежнему не оставляют надежд переманить из «Локомотива» Алексея Миранчука. Проблема заключается в желании самого игрока выступать в России только за «Локо» у Юрия Семина, он очень привязан к нынешнему клубу. Трансфер осуществить будет сложно, но «Зенит» пока попыток не оставляет и пытается прощупывать почву под клубом и игроком.

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«Зениту» нужны лучшие российские игроки, но даже при возможностях клуба переход Миранчука оформить проблематично. Это же касается и интереса петербуржцев к Ивану Игнатьеву из «Краснодара». По поводу молодого нападающего шло общение на уровне руководителей двух команд в начале лета. Договориться, впрочем, не удалось.