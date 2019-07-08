Сутормин подписал контракт с «Зенитом» на 4 года
Как стало известно «СЭ», полузащитник Алексей Сутормин стал игроком «Зенита». 25-летний россиянин подписал с
Как стало известно «СЭ», полузащитник Алексей Сутормин стал игроком «Зенита». 25-летний россиянин подписал с
Ранее «СЭ» сообщал, что годовой доход футболиста, в конце июня заключившего договор с «Рубином» после двух лет выступлений за «Оренбург», составит с учетом бонусов за достижения порядка 1,1−1,2 миллиона евро. Клуб из столицы Татарии получит в качестве компенсации около 2 миллионов евро.
В сезоне-2018/19 Сутормин провел за оренбуржцев 31 матч, забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи.
Позже «Рубин» объявил о полноценном трансфере Сутормина в «Зенит». «Зенит» подтвердил переход игрока и при этом представил его видео — в стиле сериала «Санта-Барбара» с попкорном.