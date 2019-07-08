Сутормин подписал контракт с «Зенитом» на 4 года

Ранее «СЭ» сообщал, что годовой доход футболиста, в конце июня заключившего договор с «Рубином» после двух лет выступлений за «Оренбург», составит с учетом бонусов за достижения порядка 1,1−1,2 миллиона евро. Клуб из столицы Татарии получит в качестве компенсации около 2 миллионов евро.