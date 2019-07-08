Мещеряков: Слова Тарасова пусть останутся на его совести, просто время неумолимо

«Высказывания Тарасова пусть останутся на его совести. Никак не хочу на это реагировать. Зачем мне в перепалку с ним вставать? Что касается решения о расставании с ним как с игроком, то время неумолимо. К сожалению, оно движется в одну сторону. Ни разу ещё не видел, чтобы оно двигалось вспять», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.