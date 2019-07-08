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21:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Мещеряков: Слова Тарасова пусть останутся на его совести, просто время неумолимо

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал слова бывшего полузащитника команды Дмитрия Тарасова, который остался недоволен уходом из клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«Высказывания Тарасова пусть останутся на его совести. Никак не хочу на это реагировать. Зачем мне в перепалку с ним вставать? Что касается решения о расставании с ним как с игроком, то время неумолимо. К сожалению, оно движется в одну сторону. Ни разу ещё не видел, чтобы оно двигалось вспять», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

32-летний Тарасов является воспитанником «Спартака». За «Локомотив» хавбек выступал с 2010 года, провёл за клуб 188 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 12 забитых мячей и отдал 10 результативных передач. В составе клуба Тарасов становился чемпионом России, а также трижды выиграл национальный Кубок.

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15 февраля© Ньюстюб
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