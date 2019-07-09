Все накроется пиджаком: почему Кононова уволят из «Спартака»

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Стеночки и забегания? И близко нет

28 мая на очередном заседании совета директоров московского «Спартака» были подведены итоги сезона-2018/19. И итоги нерадужные. Красно-белые не сумели ни пробиться в Лигу чемпионов, ни гарантировать себе участия в Лиге Европы. Финишировав на пятом месте в Российской премьер-лиге, подопечные Олега Кононова стартуют во втором по значимости клубном турнире континента лишь с третьего отборочного раунда квалификации. Вместе с этим «Спартак» провалился и в Кубке России, а также не смог обеспечить сегодня еврокубковую весну. Таким образом, все поставленные перед собой задачи наставник красно-белых, сменивший на данной должности Массимо Карреру, провалил.

«Выступление основной команды во всех турнирах было признано неудовлетворительным: “Спартак” не сумел добиться поставленных на сезон задач и не добился нужного результата в чемпионате. То же касается и выступления в Кубке страны и Лиге Европы», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте красно-белых.

Несмотря на провал, Кононов со стороны руководства получил слова поддержки. Особенные надежды на 53-летнего специалиста возлагает владелец «Спартака» Леонид Федун.

«Он не провалил все задачи, были же в ваших публикациях слова, что если убрать игру с “Оренбургом”, то Кононов — третий по набранным очкам среди всех тренеров, а без поражения “Оренбургу” мы вообще бы шли сразу за “Зенитом”. При этом в нашу пользу не было столько судейских ошибок, как это было с “Локомотивом”. А если все посчитать, то у нас было бы на восемь очков больше. И что бы вы тогда про Кононова говорили? Кононов — не бог, он пришел в команду в самый неприятный момент. Он видит, что формировать новую команду надо с чистого листа», — приводит «Чемпионат» слова Федуна, проведшего параллель с «Аяксом», который в прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов едва не дошел до финала.

Однако данные сравнения с амстердамским клубом крайне неуместны. Эрик тен Хаг давно зарекомендовал себя в качестве тренера, имеющего не только огромные знания о тактике, но и навыки для их применения. О Кононове же подобное сказать сложно, если вообще можно.

В России Олег Георгиевич сделал себе имя за три года, проведенные в «Краснодаре». Бесспорно, ему удалось внести огромный вклад, чтобы «быки» стали одними из реальных претендентов на чемпионство. Но, как известно, в краснодарском клубе далеко не все решения по формированию игровой модели принимает главный тренер.

О роли Сергея Галицкого говорить здесь вряд ли имеет смысл. В «Ахмате» Кононов не продержался и полгода, а тульский «Арсенал», скорее, только выиграл от расставания с ним.

Сделать себе резюме грамотного и успешного тренера он не смог. Придя в «Спартак», Кононов наобещал много всего, вот только воплотить обещанное в реальность не то что за четыре месяца, а за полгода также не сумел.

Конечно, можно сделать скидку на то, что наставник красно-белых принял команду в разобранном состоянии и принялся строить новый дом с новым фундаментом, а на этот процесс требуется достаточно времени и порой даже сезона может не хватить. И даже, наверное, нужно это сделать, но «Спартак» — это не «Краснодар», здесь столько времени на раскачку нет — Унаи Эмери и его коллеги, имевшие печальный опыт работы в самом титулованном клубе России, не дадут соврать. Да и проблема заключается не столько в отсутствии временного лимита, сколько в работе самого Кононова.

Олег Георгиевич всех приятно шокировал на зимнем товарищеском турнире в Катаре, но также сильно разочаровал во второй части сезона. У болельщиков и экспертов при просмотре матчей «Спартака» возникал один вопрос: «Во что играет эта команда?».

Кононов, возможно, и готов во всем разобраться, но на это ответа дать точно не может.

Самоуверенный и неуверенный одновременно

Очевидно, что предложение от «Спартака» не принять Олег Кононов не мог. Имея в своем послужном списке лишь скромные «Шериф» с «Карпатами» и «Севастополем», а также «Краснодар» с «Ахматом» да «Арсенал», тренер не выигрывал ровным счетом ничего. Говорить о триумфах в Copa del Sol и Кубке Матч Премьер как о достижении просто смешно. А вызов от одного из главных клубов не только России, но и всей Восточной Европы — отличная возможность заявить о себе и сделать свое резюме более ценным. Очевидно, именно так и думает Кононов.

Проблема Олега Георгиевича заключается в том, что свои силы — а, по его словам, он способен проявить свои тренерские качества на благо «Спартак» — он переоценивает.

Если посмотреть большинство его речей на пресс-конференциях и многочисленных интервью, то заявления о желании построить атакующий и комбинационный футбол прослеживаются едва ли не в каждом высказывании специалиста. Однако показать это на деле ему едва удалось только в «Краснодаре», пожалуй, который, кстати, он и покинул, признав, что со своей работой не справился, и подав заявление об уходе по собственному желанию.

Вопрос «Во что играет “Спартак”?» в данной ситуации следует несколько переформулировать в «Что тренирует и делает Кононов?», но ответа на это также нет.

После нескольких месяцев работы в московском клубе главный тренер красно-белых, наверное, и сам стал понимать, что отнесся к своим амбициям слишком наивно. Когда пришла пора отвечать за результат, который был ужасным, Кононов не придумал ничего, кроме хамства. Да, его выходки на пресс-конференциях и выступления перед журналистами иначе назвать нельзя. Кононов должен был быть готов к тому, что спрашивать с него будут много, а вопросы будут в большинстве своем провокационными и в какой-то мере с долей скептицизма в отношении профпригодности тренера. Готов так же, как Массимо Каррера, отвечавший за каждую свою даже мелкую неудачу (достаточно вспомнить, как часто итальянца упрекали в начале прошедшего сезона за отсутствие голов с игры).

Кононов же ощутил сильный удар по своему самолюбию и вместо того, чтобы признать свои ошибки, переводил стрелки на кого угодно, главное — не на себя.

Впрочем, имеет на это полное право, однако в следующем сезоне ему такого не простит уже никто, если главный тренер «Спартака» не сможет переубедить всех своих критиков.

Жертва агентских игр

Весной в структуре «Спартака» произошли небольшие, но крайне важные кадровые изменения. Пост вице-президента клуба покинул Наиль Измайлов, а Сергей Родионов был уволен с должности спортивного директора. На их места были приглашены Сергей Михайлов и Томас Цорн соответственно. Причем второй сразу стал генеральным директором красно-белых.

Именно Цорн сейчас ведет каждую сделку и уже успел совершить много дел.

Неизвестно, насколько велик его вклад в это, но клуб покинули Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Сальваторе Боккетти. Теперь уже экс-капитан «Спартака» за один год создал вокруг себя огромнейшее негативное поле и, уйдя, одним махом избавил от этого негатива весь клуб, вторые же очевидно перестали прогрессировать и были для «народной» командой скорее обузой, чем помощниками, имея при этом высокие зарплаты. «Спартак» тем самым и зарплатную ведомость подчистил, и с балластом расстался. Здесь Цорну можно поставить плюс за работу, участие он в которой наверняка принимал. К тому же красно-белым удалось выручить приличные деньги на продаже Зе Луиша в «Порту».

Помимо трансферов «на выход» не обходятся москвичи и без покупок. Так, первым официальным приобретением стал аргентинский нападающий Эсекьель Понсе из итальянской «Ромы», за которую он, к слову, и не поиграл в итоге.

О том, что из себя представляет новый форвард «Спартака», стоит говорить отдельно. В данной же ситуации следует обратить внимание на условия, по которым аргентинец переехал в Москву.

По информации «Чемпионата», красно-белые заплатили «Роме» за 22-летнего игрока €9 млн, однако в Италии называют совсем другие суммы. Авторитетный журналист Джанлука ди Марцио утверждает, что на самом деле «Спартак» потратил на Понсе только €3 млн чистыми, еще несколько миллионов передаст в качестве бонусов и клубу-воспитаннику аргентинца — «Ньюэллс Олд Бойз». Интересно не это, а то, что вместе с Понсе москвичи приобретают и вратаря молодежного состава «Ромы» Андреа Романьоли. Итальянец уже вовсю красуется в форме «Спартака», но об игре за основу ему думать не приходится — 20-летний голкипер проходил сборы в Австрии вместе с фарм-клубом красно-белых и в ближайшее время должен официально пополнить его состав.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BzLE_mxiVGr/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Andrea Romagnoli (@andrearomagnolii)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-26T12:32:38+00:00">26 Июн 2019 в 5:32 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Спрашивается, а как связана карьера Кононова в «Спартаке» и, собственно, сам Цорн?

А дело в том, что между двумя сторонами, похоже, не находится общий язык. По данным ряда СМИ, Кононов желает приобретения Резиуана Мирзова и Михаила Левашова, с которыми он знаком по работе в «Арсенале». Однако, как утверждал Цорн, с голкипером туляков переговоры застопорились, не начавшись, а с покупкой Мирзова, права на которого принадлежат «Ростову», торопиться не стоит.

Учитывая, что уже 13 июля «Спартак» стартует в РПЛ, стремление умерить трансферные аппетиты Кононова у Цорна явно отсутствует. Помимо всего прочего гендиректор красно-белых поставляет тренеру и своих клиентов — напомним, что Цорн в первую очередь известен как футбольный агент. Полузащитник немецкого «Вольфсбурга» Малкольм Баду, который находится в московском клубе, как раз является клиентом его агентской компании.

Получается, что одна сторона желает заполучить одни активы, в то время как другая эти запросы отклоняет и поставляет свои как бы взамен. Вряд ли Кононов может быть этим доволен. Отсутствие налаженных рабочих отношений с руководством клуба при имеющейся поддержке со стороны Федуна ничего хорошего не принесет.

Возможно, что кроме владельца «Спартака» никто из клуба так сильно не верит в перспективы красно-белых с Кононовым. Вряд ли тренеру будут сознательно вставлять палки в колеса, но при желании найти повод для его увольнения смогут без проблем. И первый же может возникнуть уже в середине августа, когда «Спартак» стартует в квалификации Лиги Европы. В тот же период, когда красно-белым придется пройти испытания через два дерби с «Динамо» и ЦСКА, а также встречей с действующим чемпионом страны — петербургским «Зенитом». В том, что Кононов в этот отрезок добьется максимума возможного успеха, приходится только сомневаться. А вот в варианте, что провалив его, Олегу Георгиевичу укажут на дверь, пожалуй, нет.