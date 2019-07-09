Променял на «Зенит»: как Сутормин сбежал из «Рубина»
Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин, перебравшийся в нынешнее межсезонье в казанский «Рубин», начнет сезон в
Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин, перебравшийся в нынешнее межсезонье в казанский «Рубин», начнет сезон в
25-летний полузащитник Алексей Сутормин, который до прошлого сезона никогда не играл в Российской
Команда Владимира Федотова стала открытием чемпионата России, взлетев на великолепное седьмое место по итогам турнира, и это вряд ли было бы возможно без отличной игры Сутормина.
Полузащитник провел действительно качественный сезон, отметившись в 29 играх РПЛ восемью голами и двумя результативными передачами.
При этом в первой части сезона
Еще до наступления лета всем стало очевидно, что выступление Алексея приведет к переходу в более серьезный клуб, и летом «Оренбург» ожидаемо выступил в роли продавца.
Главный претендент на полузащитника был очевиден еще по ходу сезона. Наставник
Именно «Зенит» первым всплыл в переговорах о приобретении игрока летом, а сам хавбек отметил, что был бы очень рад вернуться в
Вот только по
Алексей подписал контракт на четыре года, дал интервью
Ход последующих событий мы знаем по слухам и инсайдам, но все выстраивается в достаточно ясную и логичную картину, хоть и очень странную и необычную.
Узнав о переходе Сутормина в «Рубин», Семак очень сильно расстроился. Главный тренер «Зенита» изначально обозначал клубу приобретение Сутормина как одно из ключевых в летней трансферной кампании, а российский паспорт игрока делал эту задачу еще более важной.
О своем беспокойстве специалист рассказал главе «Газпрома» Алексею Миллеру, после чего тот включился в ситуацию.
Говорят, сначала из «Зенита» позвонили в «Оренбург», главным акционером которого является все тот же «Газпром» (команда называлась «Газовик» до первого выхода в РПЛ и вынуждена была сменить название, чтобы не ассоциироваться с «Зенитом» напрямую).
Миллер же сделал еще и звонок президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову, который лично курирует дела в «Рубине», и, очевидно, высокопоставленные лица договорились, потому что Сутормин отправился из расположения казанцев в
В итоге продажа оформлена уже из «Рубина», а сумма сделки оказалась той же, что и при
В конечном счете из нелепой ситуации все вышли довольно неплохо, и помогло в этом действующим сторонам чувство юмора.
В «Оренбурге» предпочли сойти за умных, отмолчавшись, а вот «Рубин» и «Зенит»
Твиттер «Рубина» написал о том, что Алексей Сутормин продолжит карьеру в «Зените», подчеркнув что полноценный трансфер оформлен уже из казанского клуба. При этом был выложен фотоколлаж с основными событиями за недолгое время пребывания полузащитника в клубе с подписью «Cпасибо за все, Алексей!».
«Зенит» же и в вовсе выпустил ролик, в котором показал все клубы, за которые успел поиграть Алексей, включви в него также кадр с презентации в Казани. И все это прошло под музыку к сериалу первой половины 90-х — «Санта-Барбаре», ставшего синонимом бесконченых интриг.
Не отстал и сам футболист. «Спасибо за прекрасную неделю!» — написал Сутормин в своем инстаграме, приложив фотографию, в которой он держит футболку «Рубина» со своей фамилией.
«Это было сложный выбор, учитывая всю ситуацию вокруг перехода, но внутри я понимал, что другого такого шанса, шанса вернуться в Петербург, у меня может и не быть. Конечно, очень приятно получить приглашение от такого клуба. Эмоции самые хорошие, — приводит слова Сутормина после заключения контракта официальный сайт “Зенита”. — Рад вернуться, буду стараться сделать все возможное и невозможное, чтобы не только оправдать доверие тренера, но и поддержку болельщиков. Буду стараться сделать все, чтобы завоевать самые высокие награды, медали и добиться результатов. Уверен, что поддержка будет сумасшедшей, а дальше дело за нами. Будем работать и стараться оправдать все это!».
Александр Седов