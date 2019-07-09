Российская премьер-лига зарабатывает в среднем $50 млн в год

«Коммерция — больная тема, отсутствие конкуренции на телевидении, не очень хорошая цена на рекламу. В год мы зарабатываем порядка $50 млн. Я мечтаю, чтобы наша лига больше зарабатывала, лиги, которые находятся ниже российской по рейтингу, турецкая или польская например, зарабатывают больше нашего», — сказал Прядкин.