Прядкин: Вопрос о расширении РПЛ можно рассматривать только после 2022 года

Источник: РИА "Новости"

Общее собрание клубов РПЛ на заседании 6 июня рекомендовало утвердить увеличение количества команд с сезона-2020/21 с 16 до 18, также этот вопрос обсуждался на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС). Президент РФС Александр Дюков допускал, что расширение лиги возможно с середины 2020 года, но РПЛ должна доказать обоснованность такого шага. Член исполкома РФС, президент ЦСКА Евгений Гинер высказывал идею увеличения числа команд в высшем дивизионе российского футбола за счет привлечения состоятельных клубов из Армении, Белоруссии и Казахстана. Спустя месяц руководство РПЛ провело встречу с представителями профессиональных футбольных лиг Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

«Можно рассмотреть расширение, это очень здорово для нашей страны, — сказал Прядкин. — Но необходима даже не спортивная, а экономическая подоплека, состояние наших клубов, их способность играть в РПЛ с точки зрения финансов. Было поручение исполкома Российского футбольного союза, мы его рассмотрели. У нас есть куча вариантов, рабочая группа на этой или следующей неделе доложит Александру Валерьевичу [Дюкову] — мы остановились на нескольких вариантах, доложим предложения рабочей группы».

«Давайте реально смотреть [на вещи], этот вопрос можно рассматривать только после 2022 года, когда пройдет чемпионат мира в Катаре. Тогда почти на полтора месяца будет сокращен чемпионат в каждой стране — при плотности нашего календаря выпадает ноябрь и два, возможно, три тура в декабре. О расширении можно будет говорить после 2022 года, а там посмотрим, по какому пути мы пойдем», — добавил Прядкин.