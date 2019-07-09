Решение по техническому подрядчику системы VAR в России будет принято до 10 июля

Ранее ПАО «Ростелеком» сообщила ТАСС о готовности к внедрению VAR с начала нового сезона чемпионата страны. Первая игра РПЛ сезона-2019/20 состоится 12 июля — тульский «Арсенал» на своем поле встретится с московским «Динамо».
«Решение по VAR принято, задача поставлена запустить систему с первого тура. Вчера прошло заседание рабочей группы в рамках РФC, на которой я присутствовал, постараемся запустить систему с первого тура. Но она будет использована не на всех матчах, так как для этого необходим централизованный центр. Сегодня или завтра будет принято решение, кто будет техническим подрядчиком, две компании готовы к тому, чтобы начать использование VAR с первого тура», — отметил Прядкин.
Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в чемпионатах Италии, Германии, Испании, а также в Лиге чемпионов.