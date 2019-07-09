Стадион «Фишт» в Сочи готовят к первому матчу Российской премьер-лиги

Источник: РИА "Новости"

«Есть требования Российского футбольного союза [РФС] к стадионам, мы приводим стадион под эти требования. До этого был чемпионат мира, стадион приводился под требования Международной федерации футбола, которые отличаются от российских. У нас уже была комиссия Российской премьер-лиги, есть акт проверки, в соответствии с которым мы и ведем сейчас работы», — сказал Минченко.

Он уточнил, что определенные отличия касаются безопасности на стадионе. «Согласно требованиям РФС, для болельщиков гостевой команды у нас должна быть выделена отдельная входная группа, организована отдельно стоящая касса, отдельная камера хранения, отдельный проход и отдельный фанатский сектор, сейчас мы эту работу проводим. Также с учетом примерного количества проданных билетов мы приводим в порядок инфраструктуру стадиона — организуем точки питания, проверяем секторы на соответствие фактической рассадке, проводим косметический ремонт, красим входные группы, меняем сломанные кресла. Ничего сложного нет, вопрос во времени, думаю, мы все успеем», — подчеркнул Минченко.

Что касается самого поля, по словам Минченко, «оно в отличном состоянии, одно из лучших в России». «Мы также готовим его к сезону РПЛ, проводим регламентные работы», — добавил он.

О подготовке футбольного клуба

К матчам в новом сезоне РПЛ готовится и футбольный клуб «Сочи». Как сообщили ТАСС в пресс-службе клуба, основная часть подготовки спортсменов к сезону уже закончена.

«Клуб провел два сбора: первый в Сочи и Москве, второй — в Словении. На этих сборах мы провели пять контрольных игр, в трех из которых команде удалось победить. На сборах были также игроки на просмотре, но останутся ли они в клубе, решится в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе.

На данный момент контракты с клубом уже подписали Евгений Фролов (перешел из «Оренбурга»), Павел Шакуро («Тюмень»), Владимир Обухов («Мордовия»), Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев и Дмитрий Полоз (все — «Зенит»). К дебютной игре РПЛ команда будет готовиться в Сочи.

В пресс-службе уточнили, что стадион «Фишт» принадлежит к первой категории по стандартам РФС, арена готова к организации и проведению футбольных соревнований самого высокого уровня.