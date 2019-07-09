Прядкин заявил, что РПЛ по уровню стадионов и организации превосходит даже Англию

Источник: РИА "Новости"

На старте еврокубкового сезона-2019/20 Россия занимает шестое место в таблице коэффициентов УЕФА (42,216 балла). У занимающей первое место Испании 85,640 балла, со второй по пятую строчки располагаются Англия (74,176), Германия (58,355), Италия (58,010) и Франция (49,582). Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

«Я считаю, что мы занимаем реальное место в Европе, — сказал Прядкин. — Мы чуть не достаем до Франции по коэффициентам, но если говорить не только о спортивной составляющей, не только о коэффициентах, то я хочу сказать, что мы превосходим все вышестоящие лиги. Не только Италию — по стадионам, безопасности, организации, мы превосходим даже Англию. 95 процентов наших клубов обладает новыми аренами».