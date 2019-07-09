Российская премьер-лига получила от «Оренбурга» гарантии устранения недостатков стадиона
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российская
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российская
Ранее спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин в эфире телеканала «Матч ТВ» заявил, что
«У меня есть гарантия от президента клуба, что они сделают реконструкцию раздевалок и
«У стадиона “Оренбурга” все соответствует, за исключением вместимости, рассматривается вопрос смягчения критериев. Представители “Оренбурга” постараются устранить все проблемы до первого домашнего матча», — добавил директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин.
Первый домашний матч в чемпионате России сезона-2019/20 «Оренбург» проведет 28 июля с петербургским «Зенитом».