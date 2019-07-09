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14:24 (мск), источник: ТАСС

Российская премьер-лига получила от «Оренбурга» гарантии устранения недостатков стадиона

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) получила письмо от президента футбольного клуба «Оренбург» с гарантиями устранения проблем, которые не позволяют местному стадиону принимать матчи чемпионата России. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин в эфире телеканала «Матч ТВ» заявил, что из-за несоответствия регламенту лиги по вместимости стадиона «Оренбургу» придется проводить домашние матчи предстоящего сезона на стадионе «Самара-Арена». 17 июня руководство оренбургского клуба выступило против переезда. Стадион «Газовик» рассчитан на 7520 зрителей.

«У меня есть гарантия от президента клуба, что они сделают реконструкцию раздевалок и микст-зоны, а также улучшат освещение. Если они это сделают, “Оренбург” будет там играть», — отметил Прядкин.

«У стадиона “Оренбурга” все соответствует, за исключением вместимости, рассматривается вопрос смягчения критериев. Представители “Оренбурга” постараются устранить все проблемы до первого домашнего матча», — добавил директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин.

Первый домашний матч в чемпионате России сезона-2019/20 «Оренбург» проведет 28 июля с петербургским «Зенитом».

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