Прядкин: Трансфер Сутормина в «Рубин» не был зарегистрирован лигой
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Переход полузащитника Алексея Сутормина из «Оренбурга» в казанский «Рубин» не был официально зарегистрирован в системе Российской
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Переход полузащитника Алексея Сутормина из «Оренбурга» в казанский «Рубин» не был официально зарегистрирован в системе Российской
29 июня «Рубин» объявил о подписании контракта с 25-летним Суторминым сроком на четыре года.
По данным издания «Бизнес Online», руководство казанского клуба составило контракт с футболистом, однако не зарегистрировало его. В понедельник футболист перешел в «Зенит», подписав контракт на три года с возможностью продления еще на один сезон.
«Никаких нарушений закона не было, он не был зарегистрирован в лиге, фиксации в единой системе не было. Бывают такие переходы, юридически нет никаких нарушений», — отметил Прядкин.
В прошедшем сезоне Сутормин провел в составе «Оренбурга» 31 матч во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.