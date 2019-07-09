Прядкин: Трансфер Сутормина в «Рубин» не был зарегистрирован лигой

Источник: РИА "Новости"

29 июня «Рубин» объявил о подписании контракта с 25-летним Суторминым сроком на четыре года.

По данным издания «Бизнес Online», руководство казанского клуба составило контракт с футболистом, однако не зарегистрировало его. В понедельник футболист перешел в «Зенит», подписав контракт на три года с возможностью продления еще на один сезон.

«Никаких нарушений закона не было, он не был зарегистрирован в лиге, фиксации в единой системе не было. Бывают такие переходы, юридически нет никаких нарушений», — отметил Прядкин.