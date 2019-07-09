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14:49 (мск), источник: ТАСС

Прядкин: Трансфер Сутормина в «Рубин» не был зарегистрирован лигой

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Переход полузащитника Алексея Сутормина из «Оренбурга» в казанский «Рубин» не был официально зарегистрирован в системе Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

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Источник: РИА "Новости"

29 июня «Рубин» объявил о подписании контракта с 25-летним Суторминым сроком на четыре года.

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По данным издания «Бизнес Online», руководство казанского клуба составило контракт с футболистом, однако не зарегистрировало его. В понедельник футболист перешел в «Зенит», подписав контракт на три года с возможностью продления еще на один сезон.

«Никаких нарушений закона не было, он не был зарегистрирован в лиге, фиксации в единой системе не было. Бывают такие переходы, юридически нет никаких нарушений», — отметил Прядкин.

В прошедшем сезоне Сутормин провел в составе «Оренбурга» 31 матч во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.

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