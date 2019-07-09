Прядкин: Использование VAR на всех матчах тура в РПЛ возможно ближе к концу года

6 июля в матче за Суперкубок России, в котором «Локомотив» со счетом 3:2 обыграл «Зенит», система VAR не использовалась. Как сообщил Прядкин на пресс-конференции в ТАСС во вторник, решение по техническому подрядчику этой технологии в России будет принято до 10 июля.
«Несколько компаний, которые предлагают свои услуги в качестве провайдера или технического подрядчика VAR, хотели использовать систему в матче за Суперкубок, но у нас не было такой цели, — сказал Прядкин. — Это связано еще и с тем, что сейчас рассматривается вопрос об окончательном определении технического подрядчика. Мы не хотели кому-то отдавать предпочтение. Считаю, что Суперкубок мы провели очень хорошо, отзывы соответствующие».
«Александр Валерьевич Дюков (президент Российского футбольного союза — прим. ТАСС) после исполкома РФС сказал, что мы постараемся сделать все, чтобы VAR был с первого тура. Еще он правильно сказал, что сейчас мы технически не способны использовать ее на всех аренах. Это децентрализованное использование VAR», — добавил он.
«Как только будет создан координационный центр, так называемая комната VAR, система будет использована на всех стадионах, — пояснил президент РПЛ. — Мы еще не определились с подрядчиком, но пока будет децентрализованный метод. К новому году, а некоторые подрядчики обещают и раньше, будет централизованный метод».
Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов. Во внутрироссийских соревнованиях система работала на девяти матчах в сезоне-2018/19 — четырех встречах ½ финала и финале Кубка России, а также в четырех стыковых играх за право сыграть в премьер-лиге в сезоне-2019/20.