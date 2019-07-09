Прядкин: Использование VAR на всех матчах тура в РПЛ возможно ближе к концу года

Источник: РИА "Новости"

6 июля в матче за Суперкубок России, в котором «Локомотив» со счетом 3:2 обыграл «Зенит», система VAR не использовалась. Как сообщил Прядкин на пресс-конференции в ТАСС во вторник, решение по техническому подрядчику этой технологии в России будет принято до 10 июля.

«Несколько компаний, которые предлагают свои услуги в качестве провайдера или технического подрядчика VAR, хотели использовать систему в матче за Суперкубок, но у нас не было такой цели, — сказал Прядкин. — Это связано еще и с тем, что сейчас рассматривается вопрос об окончательном определении технического подрядчика. Мы не хотели кому-то отдавать предпочтение. Считаю, что Суперкубок мы провели очень хорошо, отзывы соответствующие».

«Александр Валерьевич Дюков (президент Российского футбольного союза — прим. ТАСС) после исполкома РФС сказал, что мы постараемся сделать все, чтобы VAR был с первого тура. Еще он правильно сказал, что сейчас мы технически не способны использовать ее на всех аренах. Это децентрализованное использование VAR», — добавил он.

«Как только будет создан координационный центр, так называемая комната VAR, система будет использована на всех стадионах, — пояснил президент РПЛ. — Мы еще не определились с подрядчиком, но пока будет децентрализованный метод. К новому году, а некоторые подрядчики обещают и раньше, будет централизованный метод».