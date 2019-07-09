О календаре, стадионах, VAR и расширении: РПЛ обсудила старт нового сезона

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Во вторник руководство РФПЛ провело пресс-конференцию, посвященную старту сезона-2019/2020 РПЛ.

Итоги прошлого сезона, ожидания от нового

Президент РФПЛ Сергей Прядкин начал с подведения итогов прошедшего сезона.

«Я хочу кратко подвести итоги прошедшего сезона. Вы знаете, что весенняя часть чемпионата прошла в очень жесткой и бескомпромиссной борьбе. По итогам сезона нам удалось сохранить наш коэффициент УЕФА — шестое место. Не очень хорошо наши команды в прошлом сезоне выступили в еврокубках, но в этом сезоне у нас ожидания хорошие. После чемпионата мира мы очень опасались, что интерес к футболу немного спадет, но Суперкубок прошлого года в Нижнем Новгороде показал, что любовь к футболу у наших болельщиков сохранилась», — сказал Прядкин журналистам.

«По итогам этого сезона средняя посещаемость составила у нас около 17 тысяч. Очень здорово, что и региональные клубы по посещаемости становятся конкурентами нашим московским командам», — добавил он.

Стартовый тур чемпионата России сезона-2019/20 пройдет 12—15 июля .

«Мы в этом году ушли от табличного составления календаря, когда каждому клубу присваивается определенный номер в таблице, а сделали это с помощью компьютерного интеллекта, — сказал директор по маркетингу РФПЛ Евгений Савин журналистам. — Как нам сказали наши партнеры по составлению календаря: “Вариантов календаря больше, чем атомов во Вселенной”. Нам удалось развести все топовые матчи по разным турам равномерно».

«Два декабрьских тура и первый мартовский перенесли в более теплые регионы», — добавил Савин.

Прядкин рассказал о том, как обстоят дела с введением системы видеопомощи арбитрам (VAR). «Решение по VAR принято, задача поставлена, чтобы с первого тура система была запущена. Вчера было заседание рабочей группы по внедрению системы. Постараемся запустить ее с первого тура, но, как и говорил (президент РФС) Александр Дюков, не во всех матчах она пока будет использована, так как будет децентрализованное использование. В ближайшее время мы поймем, кто будет техническим подрядчиком — сегодня или завтра узнаем», — сказал президент РФПЛ.

Также глава РФПЛ поделился с журналистами, что у лиги есть полное взаимопонимание с руководством РФС, что немаловажно. «Мы были с представителями УЕФА в Грозном, они видели наши отношения и отметили, что далеко не во всех странах у союза и лиги такое взаимопонимание и такие хорошие отношения», — сказал Прядкин журналистам.

«Мои иностранные коллеги отметили, что по нашим возможностям, по уровню безопасности, по организации мы находимся на первом месте. Мы отстаем в спортивном плане, к сожалению», — добавил он.

Как сказал Прядкин, в РПЛ «есть другие проблемы». «Коммерция — это моя больная тема, отсутствие конкуренции на телевидении, не очень хорошая цена на рекламу. Я мечтаю, чтобы наша лига больше зарабатывала. Лиги, которые находятся ниже российской по рейтингу, турецкая или польская, например, зарабатывают больше нашего», — сказал Прядкин, отметив, что РПЛ в год зарабатывает около 50 миллионов долларов.

В последние дни футбольная общественность активно обсуждает переход футболиста Алексея Сутормина из «Оренбурга» в санкт-петербургский «Зенит» транзитом через казанский «Рубин».

«Санта-Барбара» — как многие написали. Никаких нарушений с точки зрения закона не было. Игрок не был еще зарегистрирован в лиге. Юридически никаких нарушений нет. С точки зрения имиджевой составляющей… Да, бывают такие переходы, — заявил Прядкин журналистам.

Как отметил Савин, даже в таких ситуациях есть положительные моменты.

«Надо еще смотреть с точки зрения пиара, с положительной точки зрения. То, как клубы это обыграли, как “Рубин” написал: “Спасибо за всё”. Надо положительные моменты рассматривать», — отметил Савин.

Стадионы премьер-лиги

По словам Прядкина, в новом сезоне клубы будут играть практически на всех аренах, где проходили матчи чемпионата мира-2018 в рамках программы наследия.

Перед началом сезона оставался открытым вопрос о том, на какой арене будет играть «Оренбург», так как домашний стадион, на котором команда выступала в чемпионате России в минувшем сезоне, не прошел процедуру лицензирования РПЛ из-за низкой вместимости арены, которая составляет 7520 зрителей. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер заявил, что «Оренбург» в новом сезоне будет проводить домашние матчи чемпионата России на своем стадионе «Газовик».

Однако спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин сделал разъяснение по данному вопросу. «На данный момент у клуба нет стадиона первой категории, и он будет выступать в Самаре», — сказал Пышкин журналистам.

После этого Прядкин рассказал, что лига может смягчить требования по вместимости стадионов для клубов из регионов. Сейчас минимальное требование по вместимости стадионов для клубов РПЛ — 10 тысяч человек.

«У нас есть предложение к РФС, чтобы понизить немного категорийность для стадионов в регионах. Там все соответствует, за исключением вместимости. Возможно, мы снизим до 8 тысяч зрителей критерий вместимости для регионов. (Глава РФС) Александр Дюков рассматривает этот вопрос, и, возможно, мы это решение примем», — рассказал Прядкин.

«В разных городах у разных команд разная посещаемость. Надо дать возможность региональным клубам выступать на компактных стадионах. Зачем им нужны стадионы по 35 тысяч, например, если у них ходит порядка 7−8 тысяч болельщиков годами?» — добавил глава лиги.

Он подчеркнул, что когда речь идет об аренах на 8 тысяч человек, «мы говорим не о старых, а о новых стадионах, европейских, которые соответствуют критериям».

Был затронут вопрос о возвращении пива на стадионы. «Желание есть огромное, и оно присутствует не только лично у меня и моих коллег, но и болельщиков, пока все на том же уровне — уровне обсуждения, законодательных вопросов», — поделился Прядкин.

Что с расширением лиги?

Ранее общее собрание клубов РПЛ большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд. Глава премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что создана рабочая группа по вопросу расширения премьер-лиги до 18 команд. А президент ЦСКА Евгений Гинер предположил, что число участников Российской премьер-лиги (РПЛ) может увеличиться за счет того, что в лигу пригласят состоятельные клубы из Белоруссии, Казахстана или Армении.

«Тема расширения пошла после двух предпосылок: конечно, в такой большой стране хотелось бы больше клубов, но есть критерии, не только спортивные, но и коммерческие, финансовые, например. Пока мы к этому не готовы. Затем появилось предложение Евгения Гинера, оно имеет место быть. На Суперкубке присутствовали представители других стран, мы общались. У всех есть соответствующие федерации, многих в этом вопросе настораживает вопрос о выходе в еврокубки», — рассказал президент РФПЛ.

«Перед игрой за Суперкубок у нас была официальная встреча, мы услышали, что многие клубы, особенно белорусские и казахские, высказались, что очень жаждут играть в еврокубках. Учитывая плотность календаря, мы готовы предложить после поручения Александра Дюкова план по увеличению игр в сезоне. Мы готовы доложить Дюкову о возможных вариантах. Расширение лиги можно рассматривать только после 2022 года», — отметил функционер.

Также Прядкин отметил, что есть различные варианты формата соревнований при расширении РПЛ, но в 2022 году нужно думать о том, как ужать календарь чемпионата России из-за проведения чемпионата мира в Катаре в ноябре-декабре.

«Безусловно, есть разные варианты увеличения матчей в сезон: плей-офф, разделение на восьмерки, шестерки — разные варианты есть, будем обсуждать. В 2022 году практически на полтора месяца будут сокращены национальные чемпионаты из-за турнира в Катаре. Мы представляем, как ужаться», — сказал Прядкин.

Реформа Кубка России «Безусловно, вопрос реформы Кубка России поднимался. Этот турнир важен и необходим. У нас есть несколько предложений по повышению интереса к турниру. Возможно, победителю дадут сыграть стыковой матч с командой, вышедшей в Лигу чемпионов. Возможно, мы договоримся, победитель будет играть в Лиге чемпионов», — сказал Прядкин журналистам.