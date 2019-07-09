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16:25 (мск), источник: ТАСС

Судья Вилков обслужит матч первого тура чемпионата России по футболу «Локомотив» — «Рубин»

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода обслужит матч первого тура чемпионата России по футболу между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"

Ассистентами главного арбитра станут Максим Гаврилин из Владимира и Алексей Лунев из Новосибирска. Резервным судьей назначен Евгений Турбин (Дмитров). Матч «Локомотив» — «Рубин» пройдет 15 июля на «РЖД-Арене».

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Тур стартует 12 июля с поединка между тульским «Арсеналом» и московским «Динамо», который рассудит Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга, признанный лучшим судьей чемпионата России сезона-2018/19.

На матч 13 июля между московским «Спартаком» и «Сочи» назначен Владимир Москалев (Воронеж), также в субботу пройдут матчи «Урал» — «Уфа», который рассудит Сергей Карасев (Москва) и «Ростов» — «Оренбург», эту встречу обслужит бригада Владислава Безбородова (Санкт-Петербург).

14 июля Кирилл Левников (Санкт-Петербург) рассудит самарские «Крылья Советов» и ЦСКА, Алексей Еськов (Москва) — петербургский «Зенит» и «Тамбов», Виталий Мешков (Дмитров) — грозненский «Ахмат» и «Краснодар».

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