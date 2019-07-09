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19:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Марсель» Виллаш-Боаша хочет арендовать Дзюбу

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Франции. В услугах россиянина заинтересован «Марсель» и лично главный тренер команды Андре Виллаш-Боаш. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Le Phoceen Бастьен Кордолеани.

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По информации источника, «в ближайшее время “Марсель” может отправить запрос об аренде Дзюбы».

Французское издание сообщает, что девятого июля на встрече президента клуба Жака-Анри Эйро, спортивного агента Жорже Мендеша и директора Андони Субисарреты обсуждались кандидатуры нескольких футболистов. Помимо Дзюбы речь шла о трех футболистах: нападающих Андре Силвы («Милан») и Ивана Кавалейру («Вулверхэмптон») и защитника «Лацио» Уоллеса.

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Ранее стало известно, что Дзюба заключил контракт со спортивным агентом Жорже Мендешем, который уже много лет ведет дела Криштиану Роналду. Форвард «Зенита» подтвердил начало сотрудничества, а также в очередной раз заявил о желании переехать в чемпионат Англии.

Дзюба работал с Виллаш-Боашем в «Зените» с 2015-го по 2016-й год. В минувшем сезоне форвард провел за питерский клуб 37 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 17 голевых передач. Контракт футболиста с сине-бело-голубыми действует до лета 2020-го года.

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