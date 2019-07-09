«Марсель» Виллаш-Боаша хочет арендовать Дзюбу
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Нападающий
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Нападающий
По информации источника, «в ближайшее время “Марсель” может отправить запрос об аренде Дзюбы».
Французское издание сообщает, что девятого июля на встрече президента клуба
Ранее стало известно, что Дзюба заключил контракт со спортивным агентом Жорже Мендешем, который уже много лет ведет дела Криштиану Роналду. Форвард «Зенита» подтвердил начало сотрудничества, а также в очередной раз заявил о желании переехать в чемпионат Англии.
Дзюба работал с