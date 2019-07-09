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19:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Описан первый день в тюрьме Кокорина и Мамаева

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал, как его клиент и нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин провели первый день в тюрьме. Его слова приводит телеканал «360».

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Бушманов сообщил, что футболисты просили передать им нормальную еду и бытовые принадлежности. «Понимаете, пересыльная тюрьма сильно отличается от следственного изолятора, в котором они до этого находились. Там они могли заказывать ту же воду, здесь таких возможностей нет», — добавил он.

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По словам адвоката, пока Кокорин и Мамаев находятся на карантине, который в среднем длится около десяти дней. Он отметил, что далее их должны распределить в отряд.

13 июня Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Футболисты были этапированы в колонию в Белгородской области.

Оба спортсмена находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание их под стражей неоднократно продлевалось. Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев стали зачинщиками двух драк в центре Москвы.

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