Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Судува
Црвена Звезда
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Дюделанж
Валлетта
20
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ТНС
Фероникелли
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Сараево
Селтик
12
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ЦСКА Сф
ОФК Титоград
40
Футбол. Первый дивизион
19:00
Армавир
Краснодар-2
21
Футбол. Еврокубки
19:00
Нымме Калью
Шкендия
01
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
ХБ Торсхавн
30
Футбол. Еврокубки
19:00
Гзира Юнайтед
Хайдук С
02
Футбол. Еврокубки
18:55
Сент-Джозефс
Рейнджерс
04
Футбол. Еврокубки
17:00
Арарат-Армения
АИК
21
Футбол. Еврокубки
16:00
Астана
ЧФР
10
Все события
Фоторепортажи
11Семин приближается к Бескову
11Россия — Хорватия: радость Виды, спасение Фернандеса, установка Дзюбы
20:16 (мск), источник: Sport24

Представлен новый кубок, который будет вручаться за победу в РПЛ

Представлен новый трофей, который будет вручаться за победу в российской Премьер-лиге начиная с сезона-2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Наверх
Источник: https://premierliga.ru

В основе верхней части кубка, как и в основе классического футбольного мяча, лежит усеченный икосаэдр, так называемое «платоновское тело», правильный многогранник. В трофее этот многогранник строится из переплетаемых лент.

Разработчики нового трофея отмечают, что один из смыслов кубка — сплоченность и сыгранность команды, которую нельзя увидеть наяву, но можно увидеть результат наличия этой силы в команде. Так и в кубке, форма, кажущаяся легкой и ажурной, на самом деле являет собой очень прочную конструкцию, что олицетворяет силу, без которой невозможна победа.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также разработчики связали прошлое и настоящее, подчеркивая, что прошлое уходит корнями в советский футбол, а один из образов советского периода — звезда. Она напрямую не показана в кубке, как и мяч, но, по словам разработчиков, показана более тонко и изящно.

Источник: https://premierliga.ru

Также изготовлены новые медали. Каждая из наград несет в себе и элементы айдентики, и общий подход к построению формы, и, в случае кубков, очень оригинальное цветовое решение. Новая наградная линейка российской Премьер-лиги разработана совместно со студией Артемия Лебедева.

Новый сезон РПЛ стартует 12 июля матчем «Арсенал» — «Динамо». Начало — в 20:00 мск.

Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Горячие девушки самых дорогих русских в Америке: миссис Овечкина, дочь Знарка, телеведущая
Чемпионка по шлепкам по попе приняла участие в популярном у бойцов челлендже с бутылкой
Илью Воробьева уволили из сборной России и СКА
Футболисту «Реала» предложили 1,3 миллиона евро в неделю
«Повязка не изменит»: первые слова нового капитана «Спартака»
Украинка впервые в истории вышла в полуфинал Уимблдона
СМИ: «Марсель» Виллаш-Боаша хочет арендовать Артема Дзюбу
Российский боец дисквалифицирован USADA на два года за допинг
Во Владикавказе представлена обновленная «Алания»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь