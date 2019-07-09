Представлен новый кубок, который будет вручаться за победу в РПЛ

Источник: https://premierliga.ru

В основе верхней части кубка, как и в основе классического футбольного мяча, лежит усеченный икосаэдр, так называемое «платоновское тело», правильный многогранник. В трофее этот многогранник строится из переплетаемых лент.

Разработчики нового трофея отмечают, что один из смыслов кубка — сплоченность и сыгранность команды, которую нельзя увидеть наяву, но можно увидеть результат наличия этой силы в команде. Так и в кубке, форма, кажущаяся легкой и ажурной, на самом деле являет собой очень прочную конструкцию, что олицетворяет силу, без которой невозможна победа.

Также разработчики связали прошлое и настоящее, подчеркивая, что прошлое уходит корнями в советский футбол, а один из образов советского периода — звезда. Она напрямую не показана в кубке, как и мяч, но, по словам разработчиков, показана более тонко и изящно.

Источник: https://premierliga.ru

Также изготовлены новые медали. Каждая из наград несет в себе и элементы айдентики, и общий подход к построению формы, и, в случае кубков, очень оригинальное цветовое решение. Новая наградная линейка российской Премьер-лиги разработана совместно со студией Артемия Лебедева.