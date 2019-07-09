Адвокат: Глушаков написал заявление на бывшую жену в Следственный комитет

По ее словам, Глушаков встречается с детьми около двух раз в месяц, у него есть полный доступ в квартиру, где они живут, и никто не ограничивает его во времени, проведенном с дочерьми. При этом адвокат подчеркнула, что Дарья Глушакова готова урегулировать график общения экс-супруга с детьми.
«Денис выступил со смелым заявлением. Я бы на его месте была осторожнее — такие заявления легко опровергаются. Во время подачи заявления он должен был быть ознакомлен с ответственностью за заведомо ложный донос. Только вчера Денис был по месту жительства детей, навещал их, что подтверждается видео его нахождения в квартире. Если бы сегодня заседание состоялось, мы бы распечатали его вчерашний визит. На скринах очевидно, что это Денис», — приводит слова Образцовой Sport24.
Никулинский суд Москвы удовлетворил иск о разводе Глушакова с супругой Дарьей 5 февраля и взыскал с футболиста алименты в размере одной трети всех доходов, плюс дополнительно 100 тысяч рублей в месяц для бывшей супруги до достижения младшей дочерью трехлетнего возраста. При этом Глушаков дал согласие на проживание детей с мамой.