Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Судува
Црвена Звезда
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Дюделанж
Валлетта
20
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ТНС
Фероникелли
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Сараево
Селтик
12
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ЦСКА Сф
ОФК Титоград
40
Футбол. Первый дивизион
19:00
Армавир
Краснодар-2
21
Футбол. Еврокубки
19:00
Нымме Калью
Шкендия
01
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
ХБ Торсхавн
30
Футбол. Еврокубки
19:00
Гзира Юнайтед
Хайдук С
02
Футбол. Еврокубки
18:55
Сент-Джозефс
Рейнджерс
04
Футбол. Еврокубки
17:00
Арарат-Армения
АИК
21
Футбол. Еврокубки
16:00
Астана
ЧФР
10
Все события
Фоторепортажи
11Семин приближается к Бескову
11Россия — Хорватия: радость Виды, спасение Фернандеса, установка Дзюбы
20:35 (мск), источник: Sport24

«Повязка меня не изменит»: первые слова Георгия Джикии — нового капитана «Спартака»

Sport24 поговорил с лидером красно-белых.

Наверх
Источник: Sport24

Георгий Джикия — новый капитан «Спартака». Так решил главный тренер Олег Кононов. Сразу после назначения Sport24 связался с защитником и задал главные вопросы о его новой роли в команде.

— Это неожиданно, — первые слова Джикии-капитана. — Но вместе с тем очень приятно.

Перед тренировкой Олег Кононов собрал всю команду и объявил, что я буду новым капитаном, а вице-капитаном станет Роман Зобнин. Мне было приятно услышать эти слова. Счастлив, что тренер сделал такой выбор.

— Тяжело быть капитаном после Дениса Глушакова, у которого в прошлом сезоне был конфликт с фанатами?

— Что было раньше, мы вспоминать не будем. Нужно всегда говорить за себя, а не смотреть на кого-то еще. Назначение капитана произошло только сегодня, поэтому на выстраивание отношений и взаимодействий — как в коллективе, так и с болельщиками — уйдет какое-то время. Думаю, что и болельщики, и игроки понимают: мы делаем одно общее дело. Никаких проблем возникнуть не должно.

Источник: Sport24

— Впервые за долгое время капитана в «Спартаке» не выбирали игроки, а назначал тренер. Есть ли разница между этими процессами?

— Думаю, никакой глобальной разницы тут нет. Если тренер решил так — значит, ему виднее. В любом случае мне как капитану теперь придется решать какие-то бытовые вопросы партнеров, больше общаться с болельщиками и тренером.

— Вы в новом ранге уже собирали игроков, провели разговор с коллективом?

— Пока не успел, но в ближайшие дни обязательно соберемся, сформируем костяк команды, скажем пару слов молодым. Мы вместе с Ромой справимся. Понятно, что теперь нужно будет следить за тем, что и когда говорить.

Но капитанская повязка не изменит меня как человека. Я такой, какой есть. Думаю, что я правильно веду себя в коллективе и в разговорах с болельщиками. И останусь таким же.
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Горячие девушки самых дорогих русских в Америке: миссис Овечкина, дочь Знарка, телеведущая
Чемпионка по шлепкам по попе приняла участие в популярном у бойцов челлендже с бутылкой
Илью Воробьева уволили из сборной России и СКА
Футболисту «Реала» предложили 1,3 миллиона евро в неделю
Украинка впервые в истории вышла в полуфинал Уимблдона
СМИ: «Марсель» Виллаш-Боаша хочет арендовать Артема Дзюбу
Российский боец дисквалифицирован USADA на два года за допинг
Во Владикавказе представлена обновленная «Алания»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь