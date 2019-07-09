«Повязка меня не изменит»: первые слова Георгия Джикии — нового капитана «Спартака»

Источник: Sport24

Георгий Джикия — новый капитан «Спартака». Так решил главный тренер Олег Кононов. Сразу после назначения Sport24 связался с защитником и задал главные вопросы о его новой роли в команде.

— Это неожиданно, — первые слова Джикии-капитана. — Но вместе с тем очень приятно.

Перед тренировкой Олег Кононов собрал всю команду и объявил, что я буду новым капитаном, а вице-капитаном станет Роман Зобнин. Мне было приятно услышать эти слова. Счастлив, что тренер сделал такой выбор.

— Тяжело быть капитаном после Дениса Глушакова, у которого в прошлом сезоне был конфликт с фанатами?

— Что было раньше, мы вспоминать не будем. Нужно всегда говорить за себя, а не смотреть на кого-то еще. Назначение капитана произошло только сегодня, поэтому на выстраивание отношений и взаимодействий — как в коллективе, так и с болельщиками — уйдет какое-то время. Думаю, что и болельщики, и игроки понимают: мы делаем одно общее дело. Никаких проблем возникнуть не должно.

Источник: Sport24

— Впервые за долгое время капитана в «Спартаке» не выбирали игроки, а назначал тренер. Есть ли разница между этими процессами?

— Думаю, никакой глобальной разницы тут нет. Если тренер решил так — значит, ему виднее. В любом случае мне как капитану теперь придется решать какие-то бытовые вопросы партнеров, больше общаться с болельщиками и тренером.

— Вы в новом ранге уже собирали игроков, провели разговор с коллективом?

— Пока не успел, но в ближайшие дни обязательно соберемся, сформируем костяк команды, скажем пару слов молодым. Мы вместе с Ромой справимся. Понятно, что теперь нужно будет следить за тем, что и когда говорить.