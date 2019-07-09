«Повязка меня не изменит»: первые слова Георгия Джикии — нового капитана «Спартака»
Sport24 поговорил с лидером
Sport24 поговорил с лидером
Георгий Джикия — новый капитан «Спартака». Так решил главный тренер Олег Кононов. Сразу после назначения Sport24 связался с защитником и задал главные вопросы о его новой роли в команде.
— Это неожиданно, — первые слова
Перед тренировкой Олег Кононов собрал всю команду и объявил, что я буду новым капитаном, а
вице-капитаномстанет Роман Зобнин. Мне было приятно услышать эти слова. Счастлив, что тренер сделал такой выбор.
— Тяжело быть капитаном после Дениса Глушакова, у которого в прошлом сезоне был конфликт с фанатами?
— Что было раньше, мы вспоминать не будем. Нужно всегда говорить за себя, а не смотреть на
— Впервые за долгое время капитана в «Спартаке» не выбирали игроки, а назначал тренер. Есть ли разница между этими процессами?
— Думаю, никакой глобальной разницы тут нет. Если тренер решил так — значит, ему виднее. В любом случае мне как капитану теперь придется решать
— Вы в новом ранге уже собирали игроков, провели разговор с коллективом?
— Пока не успел, но в ближайшие дни обязательно соберемся, сформируем костяк команды, скажем пару слов молодым. Мы вместе с Ромой справимся. Понятно, что теперь нужно будет следить за тем, что и когда говорить.
Но капитанская повязка не изменит меня как человека. Я такой, какой есть. Думаю, что я правильно веду себя в коллективе и в разговорах с болельщиками. И останусь таким же.