СМИ: полузащитник «Зенита» близок к переходу в «Парму»

По его информации, в настоящее время клубы согласовывают последние детали трансфера. Ожидается, что «Парма» сначала заплатит российскому клубу 1 миллион евро за аренду 25-летнего футболиста. При этом в договоре будет прописана опция обязательного выкупа «Пармой» прав на игрока за 4,35 миллиона евро.