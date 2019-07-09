СМИ: полузащитник «Зенита» близок к переходу в «Парму»
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Итальянская «Парма» близка к подписанию контракта с бразильским полузащитником «Зенита» Эрнани, сообщает журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Итальянская «Парма» близка к подписанию контракта с бразильским полузащитником «Зенита» Эрнани, сообщает журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио.
По его информации, в настоящее время клубы согласовывают последние детали трансфера. Ожидается, что «Парма» сначала заплатит российскому клубу 1 миллион евро за аренду 25-летнего футболиста. При этом в договоре будет прописана опция обязательного выкупа «Пармой» прав на игрока за 4,35 миллиона евро.
Футболист приедет в Италию уже в ближайшее дни. Переговоры о переходе игрока вел агент Марко Петрин.
Эрнани перешел в «Зенит» в декабре 2016 года. С тех пор он провел 66 матчей за клуб из