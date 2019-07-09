«Ахмат» обыграл немецкий клуб в контрольном матче

Источник: РИА "Новости"

Победный гол во втором тайме забил косоварский полузащитник грозненцев Бернард Бериша. «Ахмат» завершил программу австрийского сбора и возвращается в Россию.

В 1-м туре нового сезона «Ахмат» встретится с «Краснодаром». Игра состоится в Грозном 14 июля на стадионе «Ахмат-Арена», который вмещает 30 597 зрителей. Начало матча в 21:30 мск.