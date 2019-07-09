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9 июля, источник: Спорт РИА Новости

Гилерме: «Локомотив» не прилагает усилий по заключению контракта

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Вратарь сборной России про футболу и московского «Локомотива» Гилерме заявил, что клуб не прилагает усилий для заключения с ним нового контракта.

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Источник: Спорт РИА Новости

Во вторник на стадионе «Локомотив» проходит встреча футболистов и болельщиков столичной команды. Гилерме ведет переговоры по продлению контракта с клубом.

«По контракту ситуация не очень приятная. Переговоры идут 6 месяцев, но моей мечтой всегда было остаться здесь и закончить карьеру здесь. Но не все зависит от меня. Когда человек играет за команду 12 лет, клуб должен прилагать усилия. И этого я не вижу. Как я не вижу (усилий) по поводу Димы Тарасова. Отношение к Тарасову было вообще неприятное», — сказал Гилерме на встрече с болельщиками.

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5 июня© Ньюстюб
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