Гилерме: «Локомотив» не прилагает усилий по заключению контракта

«По контракту ситуация не очень приятная. Переговоры идут 6 месяцев, но моей мечтой всегда было остаться здесь и закончить карьеру здесь. Но не все зависит от меня. Когда человек играет за команду 12 лет, клуб должен прилагать усилия. И этого я не вижу. Как я не вижу (усилий) по поводу Димы Тарасова. Отношение к Тарасову было вообще неприятное», — сказал Гилерме на встрече с болельщиками.