Кикнадзе: Тарасов принял решение самостоятельно провести операцию

Контракт 32-летнего Тарасова истек 30 июня.
«Я сам сообщил ему по контракту, когда он был в отпуске. Дима попросил разрешение поехать в клинику в Барселону, чтобы там пройти реабилитацию травмы, которую получил в последнем матче сезона. Там он на ходу принял решение самостоятельно провести операцию, дальше — он считает, что SMS со стороны врача со словом “хорошо” — это одобрение от медицинского штаба. Мы так не считаем, тем не менее запросили у Димы все медицинские справки, врачи команды обратились в три европейские клиники, которые сказали, что такая травма лечится терапевтическим путем без хирургического вмешательства», — сказал Кикнадзе.
«В этом у нас есть расхождение, посмотрим, какие документы он представит. Мы можем дойти до суда в различном трактовании того, имел ли он право идти самостоятельно на операцию или нет без согласования с медицинским штабом команды, несмотря на уважение к нему как к человеку, который девять лет отдал клубу», — добавил функционер.
Тарасов пришел в «Локомотив» в 2010 году, в его составе он стал победителем чемпионата России и трехкратным обладателем Кубка России.