Кикнадзе: Тарасов принял решение самостоятельно провести операцию

«Я сам сообщил ему по контракту, когда он был в отпуске. Дима попросил разрешение поехать в клинику в Барселону, чтобы там пройти реабилитацию травмы, которую получил в последнем матче сезона. Там он на ходу принял решение самостоятельно провести операцию, дальше — он считает, что SMS со стороны врача со словом “хорошо” — это одобрение от медицинского штаба. Мы так не считаем, тем не менее запросили у Димы все медицинские справки, врачи команды обратились в три европейские клиники, которые сказали, что такая травма лечится терапевтическим путем без хирургического вмешательства», — сказал Кикнадзе.