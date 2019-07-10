Вопрос о внедрении Fan ID в чемпионате России по футболу отложен до 2020 года

В феврале Министерство спорта РФ разработало проект концепции применения Fan ID на матчах премьер-лиги и Кубка России, планировалось, что Fan ID будет внедрен с 1 июля. В конце июня президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявлял, что организация ждет ответа Минкомсвязи РФ по предложению о внедрении паспорта болельщика.
«Этот вопрос не поднимался на последних заседаниях исполкома РФС и общих собраниях клубов РПЛ, — сказал Прядкин. — Но рабочая группа существует, она работает в рамках Министерства спорта, от нас там активное участие принимает Александр Аркадьевич Мейтин (директор по безопасности и работе с болельщиками премьер-лиги — прим. ТАСС). Внедрение отложено на год, к следующему сезону».
Fan ID — нововведение России как организатора чемпионата мира 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи. Планируется, что Fan ID будет использоваться на матчах чемпионата Европы 2020 года, которые пройдут в Петербурге.