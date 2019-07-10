Вопрос о внедрении Fan ID в чемпионате России по футболу отложен до 2020 года

Источник: РИА "Новости"

В феврале Министерство спорта РФ разработало проект концепции применения Fan ID на матчах премьер-лиги и Кубка России, планировалось, что Fan ID будет внедрен с 1 июля. В конце июня президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявлял, что организация ждет ответа Минкомсвязи РФ по предложению о внедрении паспорта болельщика.

«Этот вопрос не поднимался на последних заседаниях исполкома РФС и общих собраниях клубов РПЛ, — сказал Прядкин. — Но рабочая группа существует, она работает в рамках Министерства спорта, от нас там активное участие принимает Александр Аркадьевич Мейтин (директор по безопасности и работе с болельщиками премьер-лиги — прим. ТАСС). Внедрение отложено на год, к следующему сезону».