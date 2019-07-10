Российская премьер-лига до конца сезона подпишет контракт с новым спонсором
МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российская
МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российская
У чемпионата России не было титульного спонсора с 1992 по 2006 год, после чего
В настоящее время генеральным партнером РПЛ является компания «Лига ставок». Также в число спонсоров входят производитель спортивной экипировки Nike и телеканал «Матч Премьер».
«У нас есть несколько департаментов, которые являются движущей силой по ребрендингу лиги — не только визуальному, но и дальнейшим шагам, — сказал Прядкин. — Изначально в нашей концепции была заложена идея, и она была поддержана клубами, — мы решили отойти от титульного спонсорства и иметь генеральных партнеров».
«Мы подразумевали, что если появится суперспонсор, то мы подпишем контракт, — отметил он. — Переговоры с рядом достаточно серьезных компаний были, мы этого не скрываем. Но учитываем, что у многих компаний рекламные бюджеты уже сверстаны. Если появится спонсор, мы готовы и в начале чемпионата подписать контракт. Если нет, после Нового года, когда будут формироваться новые рекламные бюджеты, обязательно
«Гарантировать на 100% нельзя, но партнер точно будет, потому что есть интерес от хороших компаний. Не буду называть сектора деятельности, но интерес есть», — резюмировал президент РПЛ.