Новый изгой: зачем лидер «Локо» убегает в «Спартак»

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Голкипер и многолетний лидер московского «Локомотива» Маринато Гилерме, вероятнее всего, покинет клуб по истечении контракта. О ситуации с продлением соглашения россиянина на встрече с болельщиками рассказал генеральный директор «железнодорожников» Василий Кикнадзе. По его словам, худшие опасения фанатов подтвердились — Гиля (прозвище вратаря — «Газета.Ru») может перейти в стан принципиального соперника команды — столичный «Спартак».

«У Гилерме контракт до 31 декабря. У нас первое предложение было €1,9 млн, потом мы его существенно увеличили, но все равно отстаем от предложения другого клуба. Я считаю деньги, за эти деньги в Европе можно взять хорошего вратаря. В той ситуации, в которой клуб находится, я не могу за верность платить такую цену», — приводит слова Кикнадзе Sport24.

В «Локо» отмечают, что, скорее всего, вратарь останется в команде до конца контракта, после чего покинет клуб на правах свободного агента. Иначе говоря, на его трансфере «железнодорожники» не заработают ничего.

«Мы не готовы повторить предложение Гилерме от другого московского клуба. Мы сделали предложение по схеме “1+1”, а у него лежит контракт на три года, хорошее, сильное, богатое предложение. У нас с ним контракт до 31 декабря, они просят, чтобы мы отпустили сейчас, но по сумме выкупа не договорились. Скорее всего, Маринато доиграет до конца года и уйдет», — подчеркнул Кикнадзе.

Сам Гилерме тоже не вселил оптимизм в надежды болельщиков на то, что он все-таки останется. Футболист на встрече с фанатами сообщил, что переговоры с «Локо» по контракту тянутся еще с прошлого сезона.

За это время стороны так и не пришли к соглашению, что вынуждает Маринато думать о возможных вариантах продолжения карьеры.

«По контракту ситуация не очень приятная. Переговоры идут уже 7 месяцев. В моих мечтах было остаться здесь и закончить тут карьеру. Но не все зависит от меня. К сожалению», — сказал вратарь.

По мнению Гилерме, который выступает за «Локо» с 2007 года, вся ответственность за сложившуюся ситуацию лежит именно на руководстве «железнодорожников».

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«Считаю, что если человек играет 12 лет в клубе, то нужно прилагать усилия, чтобы его оставить. На данный момент я этого не вижу. Такая же ситуация и с Дмитрием Тарасовым (он играл за “Локо” с 2010-го и покинул клуб этим летом)», — отметил футболист.

Напомним, что Гилерме в футболке «Локомотива» трижды становился обладателем Кубка России, а также по одному разу выигрывал Суперкубок страны и чемпионат России. По итогам сезона-2018/19 он стал лауреатом приза «Вратарь года» имени Льва Яшина.

В 2015-м этнический бразилец стал «своим» уже не только в «Локо», но и в России. Гилерме получил российский паспорт и принял решение сменить спортивное гражданство.

Дебютировал за сборную России в 2016-м, а сейчас, когда карьеру в национальной команде завершил Игорь Акинфеев, стал первым номером сборной.

Основной причиной разногласий Гили и «железнодорожников» по контракту является финансовый вопрос. Ситуация осложняется еще и тем, что главный тренер «железнодородников» Юрий Семин продолжает конфликтовать с руководством клуба, поскольку якобы хочет удержать своего лидера любой ценой, даже если она и слишком высокая для команды.

По информации «СЭ», русский бразилец получает в «Локо» порядка €3 млн — это больше оклада любого другого вратаря в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Его выдвинутыми условиями для пролонгации соглашения были сохранение текущей зарплаты, а также подписной бонус в размере €3 млн. Такие аппетиты «железнодорожники» удовлетворять не готовы, чем якобы готов воспользоваться столичный «Спартак».

Сообщалось, что новый генеральный директор красно-белых Томас Цорн, вступивший в должность с начала лета, недоволен ситуацией с вратарями в команде и заинтересован в подписании Гилерме. Для «Спартака-2» функционер уже приобрел у «Ромы» Алессио Романьоли, а сейчас стоит вопрос о том, кто должен покинуть клуб из основных вратарей — Александр Максименко, Артем Ребров или Александр Селихов.

Что интересно, с участившимися разговорами о возможном трансфере в сети всплыло видео, которое Гиле еще долго будут припоминать в случае перехода в «Спартак».

Ролик представляет собой фрагмент интервью вратаря, где он говорит, что никогда бы не смог выступать за красно-белых из уважения к «Локомотиву».

Фанаты «железнодорожников» уже сравнивают Гилерме с экс-капитаном команды Денисом Глушаковым, который говорил о ненависти к «Спартаку», а спустя несколько лет перешел именно туда и даже был капитаном команды. Впоследствии Глушаков признавался, что ему еще долго припоминали эту фразу. Не исключено, что это же ждет Гилерме.