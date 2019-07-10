ФК «Краснодар» сообщил, что Классон выбыл из-за травмы на долгий срок

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий

В среду футболисту была сделана операция, характер травмы не уточняется. Классон получил повреждение 10 июня в матче за сборную Швеции в отборочном турнире чемпионата Европы против сборной Испании (0:3). 27-летний швед повредил колено в столкновении с соперником и не смог продолжить игру, покинув поле только при помощи медицинского персонала. Издание Aftonbladet сообщало, что у футболиста разрыв крестообразной связки, в случае подтверждения диагноза Классон рискует больше не сыграть в 2019 году.

«Классон прооперирован. Впереди у футболиста долгий и сложный процесс восстановления. Весь коллектив ФК “Краснодар” желает футболисту полного выздоровления и скорейшего возвращения в строй», — говорится в сообщении.

Классон перешел в «Краснодар» в 2016 году из шведского «Эльфсборга». В составе российского клуба он провел 94 матча в разных турнирах, забив 32 гола и отдав 22 голевые передачи. По итогам завершившегося чемпионата России «Краснодар» занял третье место в турнирной таблице, которое дает право на участие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.