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14:44 (мск), источник: ТАСС

ФК «Краснодар» сообщил, что Классон выбыл из-за травмы на долгий срок

ТАСС, 10 июля. Футбольный клуб «Краснодар» на официальном сайте сообщил, что шведский полузащитник Виктор Классон по причине травмы выбыл на долгий срок.

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В среду футболисту была сделана операция, характер травмы не уточняется. Классон получил повреждение 10 июня в матче за сборную Швеции в отборочном турнире чемпионата Европы против сборной Испании (0:3). 27-летний швед повредил колено в столкновении с соперником и не смог продолжить игру, покинув поле только при помощи медицинского персонала. Издание Aftonbladet сообщало, что у футболиста разрыв крестообразной связки, в случае подтверждения диагноза Классон рискует больше не сыграть в 2019 году.

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«Классон прооперирован. Впереди у футболиста долгий и сложный процесс восстановления. Весь коллектив ФК “Краснодар” желает футболисту полного выздоровления и скорейшего возвращения в строй», — говорится в сообщении.

Классон перешел в «Краснодар» в 2016 году из шведского «Эльфсборга». В составе российского клуба он провел 94 матча в разных турнирах, забив 32 гола и отдав 22 голевые передачи. По итогам завершившегося чемпионата России «Краснодар» занял третье место в турнирной таблице, которое дает право на участие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

В отборочном цикле чемпионата Европы Классон провел четыре встречи за сборную Швеции, на его счету три забитых мяча. Полузащитник отличался в матчах со сборными Румынии (2:1), Норвегии (3:3) и Мальты (3:0). Шведская национальная команда занимает второе место в группе F, набрав 7 очков, лидируют испанцы (12).

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