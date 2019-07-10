ФК «Краснодар» сообщил, что Классон выбыл из-за травмы на долгий срок
ТАСС, 10 июля. Футбольный клуб «Краснодар» на официальном сайте сообщил, что шведский полузащитник Виктор Классон по причине травмы выбыл на долгий срок.
ТАСС, 10 июля. Футбольный клуб «Краснодар» на официальном сайте сообщил, что шведский полузащитник Виктор Классон по причине травмы выбыл на долгий срок.
В среду футболисту была сделана операция, характер травмы не уточняется. Классон получил повреждение 10 июня в матче за сборную Швеции в отборочном турнире чемпионата Европы против сборной Испании (0:3). 27-летний швед повредил колено в столкновении с соперником и не смог продолжить игру, покинув поле только при помощи медицинского персонала. Издание Aftonbladet сообщало, что у футболиста разрыв крестообразной связки, в случае подтверждения диагноза Классон рискует больше не сыграть в 2019 году.
«Классон прооперирован. Впереди у футболиста долгий и сложный процесс восстановления. Весь коллектив ФК “Краснодар” желает футболисту полного выздоровления и скорейшего возвращения в строй», — говорится в сообщении.
Классон перешел в «Краснодар» в 2016 году из шведского «Эльфсборга». В составе российского клуба он провел 94 матча в разных турнирах, забив 32 гола и отдав 22 голевые передачи. По итогам завершившегося чемпионата России «Краснодар» занял третье место в турнирной таблице, которое дает право на участие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
В отборочном цикле чемпионата Европы Классон провел четыре встречи за сборную Швеции, на его счету три забитых мяча. Полузащитник отличался в матчах со сборными Румынии (2:1), Норвегии (3:3) и Мальты (3:0). Шведская национальная команда занимает второе место в группе F, набрав 7 очков, лидируют испанцы (12).