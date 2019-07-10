Мобильные комплексы VAR по заказу «Ростелекома» для работы в РПЛ доставлены в Москву

Источник: РИА "Новости"

Во вторник президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин на пресс-конференции в ТАСС сообщил, что до 10 июля будет принято решение о том, кто будет техническим подрядчиком по работе с VAR. Помимо «Ростелекома» на оказание услуг премьер-лиге претендует еще одна компания.

24 июня «Ростелеком» заявлял ТАСС о готовности к внедрению VAR в Российской премьер-лиге с первого тура сезона-2019/20. В пресс-службе компании тогда отмечали, что использование технологии планируется осуществлять в партнерстве с компаниями ООО «ПТС» и Hawk-Eye Innovations Limited. Первый матч нового розыгрыша чемпионата страны состоится 12 июля, в нем тульский «Арсенал» примет московское «Динамо».

«Ростелеком» готов к оказанию услуг VAR с первого тура РПЛ сезона-2019/20, — сказал Поляков. — В соответствии с решением общего собрания РПЛ от 6 июня 2019 года, оборудование VAR заказано «Ростелекомом» и прибыло в Москву. Мобильные комплексы VAR, модернизированные с учетом специфики работы в России, а также подготовленный и сертификационный ФИФА/IFAB (Международной федерацией футбола и Международным советом футбольных ассоциаций — прим. ТАСС) персонал консорциума «Ростелеком» — «ПТС» полностью готов к работе.