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15:37 (мск), источник: ТАСС

Мобильные комплексы VAR по заказу «Ростелекома» для работы в РПЛ доставлены в Москву

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Мобильные комплексы системы видеоассистента рефери (VAR), заказанные ПАО «Ростелеком» для работы на матчах чемпионата России по футболу, доставлены в Москву. Об этом ТАСС в среду сообщил представитель пресс-службы компании Андрей Поляков.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин на пресс-конференции в ТАСС сообщил, что до 10 июля будет принято решение о том, кто будет техническим подрядчиком по работе с VAR. Помимо «Ростелекома» на оказание услуг премьер-лиге претендует еще одна компания.

24 июня «Ростелеком» заявлял ТАСС о готовности к внедрению VAR в Российской премьер-лиге с первого тура сезона-2019/20. В пресс-службе компании тогда отмечали, что использование технологии планируется осуществлять в партнерстве с компаниями ООО «ПТС» и Hawk-Eye Innovations Limited. Первый матч нового розыгрыша чемпионата страны состоится 12 июля, в нем тульский «Арсенал» примет московское «Динамо».

«Ростелеком» готов к оказанию услуг VAR с первого тура РПЛ сезона-2019/20, — сказал Поляков. — В соответствии с решением общего собрания РПЛ от 6 июня 2019 года, оборудование VAR заказано «Ростелекомом» и прибыло в Москву. Мобильные комплексы VAR, модернизированные с учетом специфики работы в России, а также подготовленный и сертификационный ФИФА/IFAB (Международной федерацией футбола и Международным советом футбольных ассоциаций — прим. ТАСС) персонал консорциума «Ростелеком» — «ПТС» полностью готов к работе.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов. Во внутрироссийских соревнованиях система работала на девяти матчах в сезоне-2018/19 — четырех встречах ½ финала и финале Кубка России, а также в четырех стыковых играх за право сыграть в премьер-лиге в сезоне-2019/20.

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