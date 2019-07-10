Фанаты в шоке: «Зенит» показал форму красного цвета
Но оказалось, что экипировка предназначена для вратарей команды.
Но оказалось, что экипировка предназначена для вратарей команды.
Крушение фундаментальных устоев и слом стереотипов. Новая форма, которую в своем «Инстаграме» показал штатный фотограф «Зенита», повергла фанатов в шок. Какие же это
Возмущение и слова в комментариях под фото были настолько резкие, что через некоторое время пост был удален. А ведь оснований для бури в стакане не было.
Паника оказалась преждевременной, ведь внимательные болельщики сразу поняли, что красная и желтая футболки предназначены для вратарей «Зенита». А контрастная форма голкиперу и нужна, чтобы его не спутали с полевыми игроками и всегда видели издалека.
Но, возможно, болезненную реакцию вызвала память о других нетрадиционных расцветках зенитовской формы. Фиолетовый комплект, представленный в прошлом сезоне расстроил фанатов, которые потребовали от руководства клуба больше не экспериментировать.
Напомним, что недавно
Петр Кибер