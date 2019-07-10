РПЛ поддержала идею о создании юношеского турнира по футболу среди стран ЕАЭС в Киргизии
МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Руководство Российской
МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Руководство Российской
6 июля
«Мы, киргизская сторона, предложили учредить турнир юношеских команд среди стран ЕАЭС, может быть, с добавлением
На территории России ежегодно проходит международный турнир среди юношеских команда памяти советского футболиста и функционера Валентина Гранаткина. Белоруссия каждый год проводит турнир «Кубок открытия» среди сборных до 17 лет.
Конокбаев сообщил, что киргизская сторона выступила инициатором встречи в офисе РПЛ, главной темой обсуждения стала ситуация с легионерами в российском чемпионате. «Согласно договору ЕАЭС, рабочая сила
«РПЛ посмотрела статистику за последние годы, два футболиста из Кыргызстана играли в чемпионате России за последние несколько лет, поэтому мы не угроза для вас, — пошутил Конокбаев. — РПЛ не боится наплыва легионеров, потому что у вас появляются только качественные футболиста из евразийских стран, мы же тоже думаем, что российские футболисты не будут массово ездить к нам, потому что у нас нет таких денег для их содержания».
Исполком РФС 26 июня утвердил лимит в формате «8+17» с сезона-2020/21 — клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов. При этом ограничения по числу легионеров, одновременно находящихся на поле, не будет. Среди стран ЕАЭС только белорусские футболисты не входят в число иностранных футболистов.
«Резюмировали — надо чаще встречаться. Мы позже решим, когда будет встреча, я думаю, что уже в другом городе и в начале осени», — заключил