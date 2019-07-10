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16:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Карпин верит в него». Тренер «Ростова» рассказал о карьере Зайнутдинова в РПЛ

Полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова ждет второй сезон в «Ростове» и новые испытания в чемпионате России. В интервью Vesti.kz о физическом состоянии игрока и его перспективах в РПЛ рассказал старший тренер российской команды Виталий Кафанов.

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Источник: РИА "Новости"

— Виталий Витальевич, в предсезонных матчах «Ростова» Бахтиер Зайнутдинов не принимал участия, каково его нынешнее состояние?

— Сейчас он работает по индивидуальной программе.

— Есть ли у него доверие со стороны тренерского штаба, в частности от Валерия Карпина?

— Валерий Георгиевич верит в него. Нет сомнений, что он может играть на таком уровне, он сильно прибавил в последние три месяца, особенно хорошо сыграл с «Зенитом» в конце прошлого сезона, эта игра показала, как высоко он поднял планку.

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— Со следующего сезона в РПЛ будет новый лимит на легионеров, это осложнит жизнь казахстанцу?

— Он входит в число тех легионеров, на которого рассчитывают и в следующем году.

— В предсезонных играх «Ростов» изменил схему и стал действовать в четыре защитника, это как-то повлияет на функции Зайнутдинова? Он будет больше действовать на оборону или атаку?

— Для него есть место на поле, он атакующий игрок.

— В целом какие перспективы у Зайнутдинова в России? В Казахстане считают, что при должной работе он может играть в топ-клубах.

— Многое зависит от него, на сегодня он уже игрок основного состава «Ростова», он в обойме из 18 человек. Если будет много работать, держать планку, то все возможно.

— Есть ли интерес в «Ростове» к другим казахстанским игрокам?

— У нас есть селекционная служба, могу сказать, что казахстанских игроков знают и обсуждают.

Напомним, что Кафанов является бывшим игроком «Кайрата», «Елимая» и сборной Казахстана. Кроме того, он входил в тренерский штаб сборной Казахстана при Юрие Красножане. В марте 2019 года Кафанов покинул казанский «Рубин» и заключил контракт с «Ростовом».

Алибек Кабенов  

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