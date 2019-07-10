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16:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Президент «Оренбурга»: Задача клуба в РПЛ — приблизиться к зоне еврокубков

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Перед футбольным клубом «Оренбург» на сезон-2019/20 в Российской премьер-лиге (РПЛ) стоит задача как можно ближе подойти к командам, которые участвуют в еврокубках, сказал президент клуба Владимир Кияев.

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Источник: РИА "Новости"

По итогам прошлого сезона «Оренбург» занял седьмое место в чемпионате России.

«Задача у нас такая же, как была в прошлом году — как можно ближе подойти к командам, которые участвуют в еврокубках. У нас обновился состав, но тем не менее задача не отменяется. В команду пришли молодые, перспективные игроки, которые в состоянии укрепить игру, показать результат, поэтому задачи стоят серьезные», — сказал Кияев в видеоинтервью пресс-службе оренбургской команды, которое доступно на официальном сайте клуба.

Домашний стадион «Оренбурга» «Газовик», на котором команда выступала в чемпионате России в минувшем сезоне, не прошел процедуру лицензирования РПЛ из-за низкой вместимости арены, которая составляет 7520 зрителей. Ранее спортивный директор Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Виктор Пышкин сообщил, что, так как на данный момент стадион не имеет первой категории, команда будет играть в Самаре.

«Стадион у нас отвечает всем критериям, согласно регламенту. Единственное — не хватает две с половиной тысячи мест, но стадион у нас хороший, уютный, и я считаю, что этого количества вполне достаточно для населения Оренбурга. С РФС и РПЛ мы нашли общие точки соприкосновения по вопросам стадиона. Был ряд замечаний, над устранением которых мы сейчас работаем, надеюсь, что к домашним матчам все замечания будут устранены», — рассказал президент «Оренбурга».

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