Президент «Оренбурга»: Задача клуба в РПЛ — приблизиться к зоне еврокубков
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Перед футбольным клубом «Оренбург» на сезон-2019/20 в Российской
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Перед футбольным клубом «Оренбург» на сезон-2019/20 в Российской
По итогам прошлого сезона «Оренбург» занял седьмое место в чемпионате России.
«Задача у нас такая же, как была в прошлом году — как можно ближе подойти к командам, которые участвуют в еврокубках. У нас обновился состав, но тем не менее задача не отменяется. В команду пришли молодые, перспективные игроки, которые в состоянии укрепить игру, показать результат, поэтому задачи стоят серьезные», — сказал Кияев в видеоинтервью
Домашний стадион «Оренбурга» «Газовик», на котором команда выступала в чемпионате России в минувшем сезоне, не прошел процедуру лицензирования РПЛ
«Стадион у нас отвечает всем критериям, согласно регламенту. Единственное — не хватает две с половиной тысячи мест, но стадион у нас хороший, уютный, и я считаю, что этого количества вполне достаточно для населения Оренбурга. С РФС и РПЛ мы нашли общие точки соприкосновения по вопросам стадиона. Был ряд замечаний, над устранением которых мы сейчас работаем, надеюсь, что к домашним матчам все замечания будут устранены», — рассказал президент «Оренбурга».