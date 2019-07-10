Президент «Оренбурга»: Задача клуба в РПЛ — приблизиться к зоне еврокубков

Источник: РИА "Новости"

По итогам прошлого сезона «Оренбург» занял седьмое место в чемпионате России.

«Задача у нас такая же, как была в прошлом году — как можно ближе подойти к командам, которые участвуют в еврокубках. У нас обновился состав, но тем не менее задача не отменяется. В команду пришли молодые, перспективные игроки, которые в состоянии укрепить игру, показать результат, поэтому задачи стоят серьезные», — сказал Кияев в видеоинтервью пресс-службе оренбургской команды, которое доступно на официальном сайте клуба.

Домашний стадион «Оренбурга» «Газовик», на котором команда выступала в чемпионате России в минувшем сезоне, не прошел процедуру лицензирования РПЛ из-за низкой вместимости арены, которая составляет 7520 зрителей. Ранее спортивный директор Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Виктор Пышкин сообщил, что, так как на данный момент стадион не имеет первой категории, команда будет играть в Самаре.