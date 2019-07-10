Корниленко завершает карьеру и войдет в тренерский штаб «Крыльев Советов»

«Сергей Корниленко завершит карьеру игрока и войдет в тренерский штаб Миодрага Божовича в “Крыльях”. Это легендарный игрок, он многое сделал для самарского клуба и продолжит свою работу в Самаре в другом качестве», — приводит слова Фетисова официальный Twitter самарского клуба.

Корниленко начал карьеру игрока в Белоруссии в 2000 году, в 2004 году перешел из минского «Динамо» в киевское, а после трех лет в составе «Днепра» (2005−2008) перебрался в чемпионат России, где его первым клубом стала томская «Томь» (2008−2009). 36-летний форвард также играл за петербургский «Зенит» (2009−2011), который отдавал его в аренду «Томи», казанскому «Рубину» и английскому «Блэкпулу». С 2011 года Корниленко выступал за «Крылья Советов».