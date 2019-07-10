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16:56 (мск), источник: ТАСС

Бюджет ФК «Крылья Советов» на новый сезон составит около 1,6 млрд рублей

САМАРА, 10 июля. ТАСС/. Бюджет футбольного клуба «Крылья Советов» на новый сезон значительно не изменится по сравнению с прошлым розыгрышем чемпионата России, тогда он был равен 1,6 млрд рублей. Об этом журналистам рассказал председатель совета директоров самарского клуба Александр Фетисов.

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Источник: РИА "Новости"

«Долги по зарплате мы погасили, остается еще небольшая задолженность по премиальным — в июле с погашением зарплаты мы практически все закроем, — сказал Фетисов, отвечая на вопрос ТАСС. — Если говорить по бюджету, то он будет примерно такой же, как был в прошлом году. Тогда бюджет был 1,6 млрд рублей».

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«Мы больше внимания сейчас уделяем все-таки коммерческой составляющей, и результат этой работы есть, может, не столь впечатляющий как хотелось бы, но на сегодняшний момент эти результаты есть, — добавил он. — Кроме того, мы активно работаем с теми долгами, которые были сделаны в предшествующие периоды. Сейчас не могу открыть все, чтобы не спугнуть договоренности, которые есть. Дмитрий Игоревич (Азаров, губернатор Самарской области — прим. ТАСС) лично занимается многими вопросами, чтобы долговое ярмо, которое у нас было, мы наконец сняли с клуба».

«Хочу сказать, что с большой долей вероятности мы успеха достигнем», — резюмировал председатель совета директоров «Крыльев Советов».

Новый розыгрыш чемпионата России стартует 12 июля. «Крылья Советов» в первом матче сезона на своем поле сыграют с ЦСКА. Игра состоится 14 июля на «Самара-Арене», начало встречи — 16:30 мск.

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