Футболист Смолов объяснил, почему поддержал журналиста Голунова
Нападающий сборной России и «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал тот факт, что оказал поддержку журналисту Ивану Голунову.
Нападающий сборной России и «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал тот факт, что оказал поддержку журналисту Ивану Голунову.
«Почему решил поддержать журналиста Голунова? Для меня дико, что в 2019 году у нас в стране до сих пор происходят такие ситуации.
Что касается моего интереса к подобным новостям, футбол — это
Совместная фотография с Владимиром Путиным? Эта фотография — подарок от близкого человека. Мы обсудили и пришли к тому, что этот момент нужно повесить дома как память не столько о встрече, сколько о том, чего добилась сборная. Мои слова про то, что я бы проголосовал за Путина? Зачем говорить о прошлом, если сейчас лучше думать о нашем будущем!" — сказал Смолов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Голунов работает журналистом в