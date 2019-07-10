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18:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Футболист Смолов объяснил, почему поддержал журналиста Голунова

Нападающий сборной России и «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал тот факт, что оказал поддержку журналисту Ивану Голунову.

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Источник: Reuters

«Почему решил поддержать журналиста Голунова? Для меня дико, что в 2019 году у нас в стране до сих пор происходят такие ситуации.

Что касается моего интереса к подобным новостям, футбол — это какой-то промежуток жизни. Карьера когда-то закончится. Я живу в стране и являюсь её патриотом. Для меня важно, что у нас происходит, к чему всё движется. Поэтому и интересуюсь политикой.

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Совместная фотография с Владимиром Путиным? Эта фотография — подарок от близкого человека. Мы обсудили и пришли к тому, что этот момент нужно повесить дома как память не столько о встрече, сколько о том, чего добилась сборная. Мои слова про то, что я бы проголосовал за Путина? Зачем говорить о прошлом, если сейчас лучше думать о нашем будущем!" — сказал Смолов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Голунов работает журналистом в интернет-издании «Медуза». 6 июня он был задержан по подозрению в хранении и попытке сбыта наркотиков. Обвинения в адрес журналиста вызвали бурную реакцию у его коллег и правозащитников. Ранее одиночные пикеты в поддержку Голунова проводились в Москве у главного управления МВД и возле Никулинского суда. 11 июня МВД прекратило уголовное преследование Голунова.

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