ФСИН опровергла побег из колонии, где находятся Кокорин и Мамаев

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Во вторник издание «Спорт-Эксперсс» со ссылкой на адвоката младшего брата Александра Кокорина Кирилла сообщило, что осужденные футболисты Кокорин и Павел Мамаев прибыли в ИК-4 в Алексеевке Белгородской области для отбывания наказания по делу о драках в центре Москвы. Ранее о прибытии футболистов в исправительную колонию в Алексеевке РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Информация о побеге двух заключенных из белгородской колонии № 4 появилась утром в среду в Telegram-каналах. Согласно их данным, двое осужденных по статье о сбыте наркотиков «сбежали из колонии в Алексеевке во время утренней прогулки» через «дырку в заборе».

Указанная информация является недостоверной и не соответствует действительности. Побегов из исправительных учреждений Белгородской области не допущено.

Источник: Спорт РИА Новости

При этом управление ФСИН подтверждает тот факт, что двое осужденных действительно покинули место своего пребывания.

«Десятого июля в первой половине дня двое осужденных к принудительным работам самовольно покинули расположение участка, функционирующего как исправительный центр, при ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области. Принудительные работы являются видом наказания, не связанным с лишением свободы», — отмечает УФСИН.

По его данным, действия покинувших исправительный центр осужденных квалифицируются как «уклонение от отбывания наказания в виде принудительных работ и не являются побегом из мест лишения свободы».

Видео Где будут сидеть Кокорин и Мамаев

«В соответствии со статьей 60.17 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, пунктом 6 статьи 53.1 Уголовного кодекса РФ осужденным, уклоняющимся от отбывания принудительных работ, не отбытая часть наказания заменяется лишением свободы», — информирует управление ФСИН.

Сейчас проводятся первоначальные розыскные мероприятия по установлению местонахождения осужденных, решается вопрос об объявлении их в федеральный розыск.