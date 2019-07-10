«Локомотив» не стал продлевать контракт с Тарасовым на 3−4 месяца за €400 тыс

Источник: ИТАР-ТАСС

Контракт 32-летнего Тарасова с «Локомотивом» истек 30 июня. Во вторник на встрече с болельщиками генеральный директор столичного клуба Василий Кикнадзе рассказал, что Тарасов в июне самостоятельно принял решение провести операцию, и из-за различных трактовок данная ситуация может дойти до судебного разбирательства.

«После окончания сезона-2017/18 Дмитрию Тарасову был предложен контракт с понижением зарплаты, игрок вместе с агентом от подобного предложения сначала отказались и ушли искать предложения на рынке. Через некоторое время они вернулись в клуб и согласились принять соглашение, что говорит о том, что предложенные условия превышали возможности рынка. В сезоне-2018/19 игрок сыграл ограниченное количество матчей, с учетом зарплаты, которая превышает €1 млн, держать такого футболиста на скамейке не совсем корректно. Игрок на 99 процентов понимал, что при подобных условиях контракт с ним продлеваться не будет», — сообщил источник.

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Тарасов получил травму в последнем матче прошлого сезона против «Уфы». «После получения травмы игрок едет в отпуск отдыхать, руководство позвонило ему и предупредило, что контракт с ним продлеваться не будет. После возвращения из отпуска игрок обратился к руководству с просьбой оплатить ему визит в зарубежную клинику для осмотра и проведения недельного терапевтического лечения, на что руководство ответило согласием. Игрок едет в клинику, где принимает самостоятельное решение делать операцию, при этом врачи клуба ему говорили, что подобная травма предполагает консервативное лечение и операция будет риском, надо отметить, что принятие решений по операции проходит при обязательном присутствии главного врача команды или его заместителя, а игрок находился в клинике один и решение об операции принимал самостоятельно», — сказал источник.

«После проведения операции в клуб приезжает агент игрока и предлагает продлить контракт на три-четыре месяца, мотивируя это необходимостью реабилитации футболиста. С учетом зарплаты игрока, клуб должен был выплатить ему за этот срок порядка €400 тыс., клуб от этого предложения отказался. После этого агент вместе с юристом игрока сказали, что будут подавать на клуб в суд, на этом диалог с игроком и его агентом закончился», — заключил собеседник агентства.