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21:27 (мск), источник: ТАСС

Немецкий футболист Баду перешел из «Вольфсбурга» в «Спартак»

ТАСС, 10 июля. Немецкий футболист Малкольм Баду перешел в московский «Спартак». Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного клуба.

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Детали соглашения с 22-летним футболистом не сообщаются.

Во время загрузки произошла ошибка.

Баду является воспитанником немецкой команды «Вольфсбург», в последнее время выступал за вторую команду немецкого клуба, в составе которой провел 57 матчей, забил три гола и отдал 14 голевых передач.

Полузащитник привлекался в юношеские и молодежные сборные Германии, на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет провел три матча, в которых забил один гол.

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