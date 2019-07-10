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Фоторепортажи
29«Локомотив» вырвал Суперкубок у «Зенита»
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10 июля, источник: Спорт-Экспресс

Интервью Юрия Семина после встречи с болельщиками «Локомотива»

Про Гильерме, Тарасова, Фернандеша, Миранчуков, Кикнадзе, трансферы, отношения с фанатами и Байкало-Амурскую магистраль.

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Источник: Спорт-Экспресс

Вечером 9 июля состоялась встреча руководства, тренерского штаба и игроков «Локомотива» с болельщиками. Обычно подобные мероприятия носят официальный, ровный характер, но у красно-зеленых она местами напоминала словесную войну, с взаимными высказываниями без купюр и запретных тем. Были затронуты самые острые вопросы — трансферы, контракты, проблемы с отдельными игроками и фанатами. На следующий день мы связались с Юрием Семиным, чтобы он поделился впечатлениями.

— Встреча получилась непростой для генерального директора «Локо» Василия Кикнадзе — люди засыпали его неудобными вопросами. А какое впечатление произвело общение на вас?

— Покидал стадион с тем же настроением, что и после выигрыша Суперкубка — с оптимизмом. Тон разговора с фанатами задала трудная, но красивая победа над «Зенитом» (3:2 — Прим. «СЭ»), которая стала зарядом на сезон. Счастливы, что не обманули надежд тех, для кого играем, подарив им этот праздник. Успех, кстати, посвятили 45-летию открытия Байкало-Амурской магистрали.

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«Локомотив» вырвал Суперкубок у «Зенита»

— По традиции вы представили двух новичков — защитников Живоглядова и Мурило.

— Это одна из клубных традиций. Важно, чтобы те, кто пришел в «Локомотив», с первых дней чувствовали себя своими.

— С прицелом на Лигу чемпионов болельщики ждали, что новичков будет больше.

— Тоже на это надеялся. Все время повторяю, нас покинула большая группа игроков, поэтому качественное усиление крайне необходимо. Но все вопросы, касающиеся укрепление состава, нужно адресовать руководству клуба. Я же просто продолжаю верить, что мои ожидания все-таки сбудутся.

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— Что, на ваш взгляд, способно сделать общение команды с болельщиками более доверительным?

— Недавно мы решили создать из игроков своеобразную рабочую группу, которая станет тесно взаимодействовать с фанатами. Это даст людям возможность быть в курсе всего происходящего в коллективе. В число таких футболистов, выбранных командой, вошли капитан Ведран Чорлука, два вице-капитана — Гильерме и Владислав Игнатьев, а так же Алексей Миранчук и Борис Ротенберг.

— В этой пятерке оказался и Гильерме. Многих интересует вопрос останется ли он в «Локомотиве»?

— Гильерме — вице-капитан, считаю его лучшим вратарем страны, который верой и правдой продолжает служить «Локомотиву». Поэтому и оказался в этом списке. И, как любой тренер, я хочу, что бы в моей команде играли только лучшие.

Гильерме | Источник: РИА

— Почему на матче с «Зенитом» красно-зеленые трибуны демонстративно молчали на протяжении 35 минут?

— Мы поняли, что у этих людей возникли определенные вопросы. Но, как бы ни складывалась ситуация, нужно всегда уважать мнение тех, для кого играем. Болельщики — большая сила! И мы всегда с ними вместе.

— Как родилась идея матча между сборной болельщиков и футболистами «Локомотивом»?

— Это была первая наша встреча на поле. В ней участвовали почти все футболисты основного состава, что для соперника было особенно важно.

Фанаты впервые попробовали себя на таком уровне и, возможно, осознали: труд тех, за кого они переживают на трибунах, тяжелый и непростой. А заодно поняли, почему не только «Зениту», но и им было сложно обыграть команду Миранчуков и Смолова, побороться за мяч с которыми, возможно, для кого-то мечта всей жизни.

— Фанаты достаточно активно спрашивали Василия Кикнадзе про Тарасова…

— Это вопросы к генеральному директору. Я же замечу, что болельщики правы, когда говорят, что к футболистам, которые долго играли в «Локомотиве» и покинули его, должно быть теплое отношение. А стадион для них, как и раньше, должен остаться родным.

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Церемония награждения «Локо»

— На встрече не было Фернандеша потому, что с ним еще не продлен контракт?

— Не знаю. По контрактным вопросам нужно обращаться к Кикнадзе.

— Болельщики взбудоражены разговорами, что братьями Миранчуками интересуется «Зенит»…

— Могу добавить, что ими еще интересуется и пол-Европы.

— То, что трибуны однозначно за Семина, не может создать тех проблем, которые возникали у вас в клубе в прошлом сезоне?

— Надеюсь, что нет. Ведь все мы — и я, и клуб, и, конечно, болельщики делаем одно общее дело.

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