Кудряшов близок к переходу в «Сочи»

Кудряшов перешёл в турецкий клуб в январе текущего года из «Рубина» на правах свободного агента. Всего за «Истанбул Башакшехир» россиянин сыграл 8 матчей. На счету футболиста 1 забитый мяч. Контракт игрока с турецким клубом был рассчитан до лета следующего года. Однако по окончании сезона-2018/19 «Истанбул Башакшехир» объявил о расторжении контракта с россиянином.