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10 июля, источник: Чемпионат.com

Кудряшов близок к переходу в «Сочи»

Как стало известно «Чемпионату», бывший защитник «Истанбула Башакшехир» Фёдор Кудряшов близок к переходу в «Сочи».

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Источник: РИА "Новости"

Кудряшов перешёл в турецкий клуб в январе текущего года из «Рубина» на правах свободного агента. Всего за «Истанбул Башакшехир» россиянин сыграл 8 матчей. На счету футболиста 1 забитый мяч. Контракт игрока с турецким клубом был рассчитан до лета следующего года. Однако по окончании сезона-2018/19 «Истанбул Башакшехир» объявил о расторжении контракта с россиянином.

Ранее Кудряшов также выступал за «Сибиряк», «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек» и «Ростов». В составе сборной России футболист провёл 30 матчей. На его счету 1 забитый мяч.

Этим летом Кудряшов для поддержания формы тренировался с «Торпедо».

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