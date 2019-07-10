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10 июля, источник: Спорт-Экспресс

Что происходит в ЦСКА: трансфер Джанаева и новый аналитик для Гончаренко

Состав армейцев пополнит вратарь, который является воспитанником красно-синих, а известен стал после выступлений за «Спартак».

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Источник: Спорт-Экспресс

В среду стало известно, что главный тренер армейцев Виктор Гончаренко рассматривает кандидатуру 32-летнего Сослана Джанаева в качестве дублера Игоря Акинфеева. Бывший вратарь «Спартака», «Ростова» и «Рубина» близок к подписанию контракта сроком на один год. Это может произойти уже в самое ближайшее время, с самим игроком все договорено. Следует напомнить, что Джанаев последние полгода выступал за малоизвестную польскую «Медзь», а летние сборы провел в расположении ФК «Сочи», где практически согласовал личный контракт (под данным «СЭ», сумма — около 200 000 евро в год).

Приглашение Джанаева вызвало, мягко говоря, неоднозначную реакцию в красно-синем сообществе. Впервые за очень долгое время напряженность возникла вокруг ЦСКА. «Яблоко раздора» появилось в клубе, давно приучившем всех к тому, что внутренние вопросы решаются в тишине кабинетов и без намека на ажиотаж, что трибуны и команда — единое целое и в дни больших побед, и в случае обидных неудач.

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Дело тут, конечно, не в том, что вторую часть сезона-2018/19 голкипер провел в вылетевшим из высшего дивизиона Польши «Медзе» (7 матчей, 13 пропущенных мячей). И не в том, что до отъезда за границу он мало играл за «Рубин» (4 встречи, — 4 в чемпионате России-2018/19). И не в травмах Сослана — футболиста периодически мучает плечо, из-за него он в разные моменты уступал место то Никите Медведеву («Ростов»), то Ивану Коновалову («Рубин»). В конце концов, с точки зрения чистого спорта в качестве второго номера опытный исполнитель действительно не так плох. В 2018 году он входил в узкий круг кандидатов на участие в ЧМ-2018, был включен в четверку вратарей (другие — Акинфеев, Лунев, Габулов) на важном сборе национальной команды в Австрии и выбыл из нее в последний момент.

Есть одно самое главное «но». Будучи воспитанником армейского детско-юношеского футбола, Джанаев серьезный отрезок карьеры — два с половиной года в 2008—2010-м — провел в «Спартаке». Именно это и вызывает отторжение значительной части фанатов ЦСКА.

Такие риски как обструкция трибун прекрасно осознают в армейском клубе. Тогда откуда вообще появилась кандидатура Джанаева? Ответ прост: на ней настаивает Гончаренко. При этом, насколько понимаю, по Джанаеву внутри ЦСКА не то чтобы нет единства — многие просто не до конца понимают идею тренера. Не секрет, что для Игоря (как, впрочем и для любого безоговорочно первого номера и топового вратаря) личность второго кипераочень важна — прежде всего, в плане совместимости и комфорта. Не факт, что подобные ощущения появятся у армейской легенды в паре с Джанаевым. А если вдруг будет создан дискомфорт — это, наоборот, может отразиться на команде в худшую сторону.

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Есть ощущение, что год назад Гончаренко обратился бы к руководителям с подобной просьбой. Но сейчас из лагеря ЦСКА доносится, что тренер испытывает нервозность. Состав практически сохранен — клуб сохранил двух ключевых полевых игроков, Влашича и Мариу Фернандеса, а ушедшему Бекао быстро найдена замена в лице Шарлия. Команда сыгралась (год назад футболисты знакомились друг с другом едва ли не во время матчей), игроки стали опытнее и взрослее. А значит, аргумент про «молодость и несыгранность», который объективно был актуален прошлым летом, уже не сработает. Следовательно, спрос за второй подряд невыход в Лигу чемпионов, если такое произойдет, будет гораздо более жестким, чем минувшей весной. Возможно, это заставляетГончаренкоискать возможности для подстраховки и предпринимать, мягко говоря. нестандартные ходы. И не только трансферные. В частности, тренер привлек к работе на австрийском сборе и во время тренировочной работы в России журналиста Антона Михашенка — в качестве аналитика. По моим данным, для многих это стало откровением. Но оценка каждой инновации, как обычно, будет напрямую зависеть от результатов команды.

Впрочем, умение решать любые проблемы мирным путем и без ущерба для команды в ЦСКА, думаю, никуда не делось. Скорее всего, так произойдет и на этот раз.

Вячеслав КОРОТКИН

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