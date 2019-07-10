Мурад Мусаев: Новый лимит на легионеров хуже старого

— Как отношусь к первому трофею на предсезонном турнире? — заявил Мусаев. — Как к промежуточному этапу. Мы уже забыли об этом кубке. У нас были товарищеские матчи, мы делали много замен в зависимости от состояния. Не подстраивали ничего под этот кубок. Нам было важно наиграть связи и сделать шаг вперед функционально.
— Олег Фоменко возглавил «Краснодар-2». С чем связаны перестановки в тренерском штабе?
— Он — опытный тренер, который отработал много лет в структуре клуба, и я думаю, что его опыт пригодится, чтобы наши молодые футболисты как можно скорее попали в основу. Его заменит Сергей Матвеев.
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— Вы как-то форсировали подготовку команды?
— Нам бы еще 1−2 недели, чтобы подготовиться, потому что Вилена только неделю у нас, и мы еще ожидаем пару приобретений. Надеюсь, этого хватит, главное, чтобы мы жили одной целью. Но думаю, будет тяжелое начало.
— Приобретения зависят от того, выйдет ли «Краснодар» в групповой этап Лиги чемпионов?
— Нет. Позиции? Не скажу.
— В каком состоянии подходит команда к старту сезона?
— Никогда нельзя быть всем довольным. Мы понимаем, что времени было мало, но в тех рамках, в которых мы оказались, я считаю, сделали все возможное. Выполнили все, что планировали. Чемпионат покажет, насколько все было сделано правильно.
— Цель на чемпионат — первое место?
— Выигрывать каждую игру.
— Та команда, которая есть сейчас, сильнее той, что была?
— Можно как угодно рассуждать, но ответ дадут только игры. Газинский и Классон? Юрий выбыл до ноября, это сроки выхода в общую группу. У Виктора более долгий срок.
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— Если бы нашли, игрок был бы уже здесь.
— Вы задаете вопрос, на который ни один тренер не даст ответ. Пока официального объявления нет, я никогда ничего не скажу.
— Я не думаю, мешает он или нет. Конечно, иногда бывает, что игрок попадает в состав не по спортивному принципу, когда легионер сильнее российского игрока, но должен играть россиянин. Но в нашей команде это не так ощущается. Лимит есть, и мы к нему привыкли. На следующий сезон будет другой лимит, и нужно будет перестроиться. Но сейчас нам нужно не об этом думать, а о матчах.
— РФС ищет оптимальные варианты лимита. Как считаете, новая форма лучше?
— Я считаю, новый лимит еще хуже, чем старый. Раньше в составе могли быть шесть легионеров, а сейчас на чемпионат должны быть восемь. Ты можешь заявить восемь легионеров, и если кто-то у тебя травмируется, то останется пять-шесть. Я считаю, эта форма тоже не оптимальная, и ее нужно улучшать. А лучше вообще убрать лимит.
— Только при максимальной конкуренции игроки будут становиться сильнее. И футболист будет играть не из-за лимита, а из-за того, что сильнее.
— У «Краснодара» — три вратаря примерно одного уровня. Является ли это проблемой? Или кто-то уйдет?
— Пока все три входят в сезон. Это хорошая головная боль, когда есть качественные футболисты на одной позиции. Кто сильнее, тот и будет играть.
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— Не мало ли у «Краснодара» сейчас нападающих?
— Никто не откажется от качественных приобретений. И в нашем списке потенциальных новичков есть игроки на все позиции. В ближайшую неделю вы узнаете, кого приобретем. Конечно же, не хотелось бы допустить прошлых ошибок, чтобы игроков было достаточно. Мы работаем в этом направлении.
— Вы довольны календарем «Краснодара» на сезон?
— Не думаю об этом. У каждой команды есть 15 домашних и 15 выездных матчей. Как они расставлены, не имеет значения.
— То есть два первых матча на выезде для «Краснодара» не проблема?
— Может, было бы удобнее первый матч дома играть, но тогда мы заканчивали бы сезон на выезде, что тоже неудобно. У каждого варианта календаря есть плюсы и минусы. Будем играть.
— Какие клубы в новом сезоне будут бороться за призовую тройку?
— Те, кто закончил прошлый сезон в пятерке («Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак». — Прим."СЭ). Плюс «Динамо», оно проводит хорошую трансферную политику. Плюс «Арсенал». Не скажу, что особо слежу за приобретениями команд-соперниц, концентрируюсь на нашей игре. Неделю думаю только об «Ахмате», его игроках.
— По турниру в Австрии что скажете о командах?
— Все выглядели хорошо, с ними было играть приятно. Было видно, что все еще не в оптимальном сочетании. Изначально все футболисты играли по 45 минут, кто-то еще меньше. Да, ЦСКА не одержал ни одной победы, но у него не было ни Влашича, ни Фернандеса, ни Сигурдссона. Матчи были равными, можно было добиться любого из трех результатов. Не нужно летать в облаках и радоваться этому кубку. Было и было. Самое главное — предстоящие матчи.