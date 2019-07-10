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10 июля, источник: Спорт-Экспресс

Мурад Мусаев: Новый лимит на легионеров хуже старого

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после открытой тренировки заявил, что новый лимит на легионеров, который будет действовать со следующего сезона, еще хуже старого, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

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— Как отношусь к первому трофею на предсезонном турнире? — заявил Мусаев. — Как к промежуточному этапу. Мы уже забыли об этом кубке. У нас были товарищеские матчи, мы делали много замен в зависимости от состояния. Не подстраивали ничего под этот кубок. Нам было важно наиграть связи и сделать шаг вперед функционально.

— Олег Фоменко возглавил «Краснодар-2». С чем связаны перестановки в тренерском штабе?

— Он — опытный тренер, который отработал много лет в структуре клуба, и я думаю, что его опыт пригодится, чтобы наши молодые футболисты как можно скорее попали в основу. Его заменит Сергей Матвеев.

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— Вы как-то форсировали подготовку команды?

— Нам бы еще 1−2 недели, чтобы подготовиться, потому что Вилена только неделю у нас, и мы еще ожидаем пару приобретений. Надеюсь, этого хватит, главное, чтобы мы жили одной целью. Но думаю, будет тяжелое начало.

— Приобретения зависят от того, выйдет ли «Краснодар» в групповой этап Лиги чемпионов?

— Нет. Позиции? Не скажу.

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— В каком состоянии подходит команда к старту сезона?

— Никогда нельзя быть всем довольным. Мы понимаем, что времени было мало, но в тех рамках, в которых мы оказались, я считаю, сделали все возможное. Выполнили все, что планировали. Чемпионат покажет, насколько все было сделано правильно.

— Цель на чемпионат — первое место?

— Выигрывать каждую игру.

— Та команда, которая есть сейчас, сильнее той, что была?

— Можно как угодно рассуждать, но ответ дадут только игры. Газинский и Классон? Юрий выбыл до ноября, это сроки выхода в общую группу. У Виктора более долгий срок.

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— Нашли замену Классону?

— Если бы нашли, игрок был бы уже здесь.

— Идрисси?

— Вы задаете вопрос, на который ни один тренер не даст ответ. Пока официального объявления нет, я никогда ничего не скажу.

— Лимит сильно влияет?

— Я не думаю, мешает он или нет. Конечно, иногда бывает, что игрок попадает в состав не по спортивному принципу, когда легионер сильнее российского игрока, но должен играть россиянин. Но в нашей команде это не так ощущается. Лимит есть, и мы к нему привыкли. На следующий сезон будет другой лимит, и нужно будет перестроиться. Но сейчас нам нужно не об этом думать, а о матчах.

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— РФС ищет оптимальные варианты лимита. Как считаете, новая форма лучше?

— Я считаю, новый лимит еще хуже, чем старый. Раньше в составе могли быть шесть легионеров, а сейчас на чемпионат должны быть восемь. Ты можешь заявить восемь легионеров, и если кто-то у тебя травмируется, то останется пять-шесть. Я считаю, эта форма тоже не оптимальная, и ее нужно улучшать. А лучше вообще убрать лимит.

— Многие не согласятся…

— Только при максимальной конкуренции игроки будут становиться сильнее. И футболист будет играть не из-за лимита, а из-за того, что сильнее.

— У «Краснодара» — три вратаря примерно одного уровня. Является ли это проблемой? Или кто-то уйдет?

— Пока все три входят в сезон. Это хорошая головная боль, когда есть качественные футболисты на одной позиции. Кто сильнее, тот и будет играть.

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— Не мало ли у «Краснодара» сейчас нападающих?

— Никто не откажется от качественных приобретений. И в нашем списке потенциальных новичков есть игроки на все позиции. В ближайшую неделю вы узнаете, кого приобретем. Конечно же, не хотелось бы допустить прошлых ошибок, чтобы игроков было достаточно. Мы работаем в этом направлении.

— Вы довольны календарем «Краснодара» на сезон?

— Не думаю об этом. У каждой команды есть 15 домашних и 15 выездных матчей. Как они расставлены, не имеет значения.

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— То есть два первых матча на выезде для «Краснодара» не проблема?

— Может, было бы удобнее первый матч дома играть, но тогда мы заканчивали бы сезон на выезде, что тоже неудобно. У каждого варианта календаря есть плюсы и минусы. Будем играть.

— Какие клубы в новом сезоне будут бороться за призовую тройку?

— Те, кто закончил прошлый сезон в пятерке («Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак». — Прим."СЭ). Плюс «Динамо», оно проводит хорошую трансферную политику. Плюс «Арсенал». Не скажу, что особо слежу за приобретениями команд-соперниц, концентрируюсь на нашей игре. Неделю думаю только об «Ахмате», его игроках.

— По турниру в Австрии что скажете о командах?

— Все выглядели хорошо, с ними было играть приятно. Было видно, что все еще не в оптимальном сочетании. Изначально все футболисты играли по 45 минут, кто-то еще меньше. Да, ЦСКА не одержал ни одной победы, но у него не было ни Влашича, ни Фернандеса, ни Сигурдссона. Матчи были равными, можно было добиться любого из трех результатов. Не нужно летать в облаках и радоваться этому кубку. Было и было. Самое главное — предстоящие матчи.

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