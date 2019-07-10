Мурад Мусаев: Новый лимит на легионеров хуже старого

— Как отношусь к первому трофею на предсезонном турнире? — заявил Мусаев. — Как к промежуточному этапу. Мы уже забыли об этом кубке. У нас были товарищеские матчи, мы делали много замен в зависимости от состояния. Не подстраивали ничего под этот кубок. Нам было важно наиграть связи и сделать шаг вперед функционально.

— Олег Фоменко возглавил «Краснодар-2». С чем связаны перестановки в тренерском штабе?

— Он — опытный тренер, который отработал много лет в структуре клуба, и я думаю, что его опыт пригодится, чтобы наши молодые футболисты как можно скорее попали в основу. Его заменит Сергей Матвеев.

— Вы как-то форсировали подготовку команды?

— Нам бы еще 1−2 недели, чтобы подготовиться, потому что Вилена только неделю у нас, и мы еще ожидаем пару приобретений. Надеюсь, этого хватит, главное, чтобы мы жили одной целью. Но думаю, будет тяжелое начало.

— Приобретения зависят от того, выйдет ли «Краснодар» в групповой этап Лиги чемпионов?

— Нет. Позиции? Не скажу.

— В каком состоянии подходит команда к старту сезона?

— Никогда нельзя быть всем довольным. Мы понимаем, что времени было мало, но в тех рамках, в которых мы оказались, я считаю, сделали все возможное. Выполнили все, что планировали. Чемпионат покажет, насколько все было сделано правильно.

— Цель на чемпионат — первое место?

— Выигрывать каждую игру.

— Та команда, которая есть сейчас, сильнее той, что была?

— Можно как угодно рассуждать, но ответ дадут только игры. Газинский и Классон? Юрий выбыл до ноября, это сроки выхода в общую группу. У Виктора более долгий срок.

— Нашли замену Классону?

— Если бы нашли, игрок был бы уже здесь.

— Идрисси?

— Вы задаете вопрос, на который ни один тренер не даст ответ. Пока официального объявления нет, я никогда ничего не скажу.

— Лимит сильно влияет?

— Я не думаю, мешает он или нет. Конечно, иногда бывает, что игрок попадает в состав не по спортивному принципу, когда легионер сильнее российского игрока, но должен играть россиянин. Но в нашей команде это не так ощущается. Лимит есть, и мы к нему привыкли. На следующий сезон будет другой лимит, и нужно будет перестроиться. Но сейчас нам нужно не об этом думать, а о матчах.

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— РФС ищет оптимальные варианты лимита. Как считаете, новая форма лучше?

— Я считаю, новый лимит еще хуже, чем старый. Раньше в составе могли быть шесть легионеров, а сейчас на чемпионат должны быть восемь. Ты можешь заявить восемь легионеров, и если кто-то у тебя травмируется, то останется пять-шесть. Я считаю, эта форма тоже не оптимальная, и ее нужно улучшать. А лучше вообще убрать лимит.

— Многие не согласятся…

— Только при максимальной конкуренции игроки будут становиться сильнее. И футболист будет играть не из-за лимита, а из-за того, что сильнее.

— У «Краснодара» — три вратаря примерно одного уровня. Является ли это проблемой? Или кто-то уйдет?

— Пока все три входят в сезон. Это хорошая головная боль, когда есть качественные футболисты на одной позиции. Кто сильнее, тот и будет играть.

— Не мало ли у «Краснодара» сейчас нападающих?

— Никто не откажется от качественных приобретений. И в нашем списке потенциальных новичков есть игроки на все позиции. В ближайшую неделю вы узнаете, кого приобретем. Конечно же, не хотелось бы допустить прошлых ошибок, чтобы игроков было достаточно. Мы работаем в этом направлении.

— Вы довольны календарем «Краснодара» на сезон?

— Не думаю об этом. У каждой команды есть 15 домашних и 15 выездных матчей. Как они расставлены, не имеет значения.

— То есть два первых матча на выезде для «Краснодара» не проблема?

— Может, было бы удобнее первый матч дома играть, но тогда мы заканчивали бы сезон на выезде, что тоже неудобно. У каждого варианта календаря есть плюсы и минусы. Будем играть.

— Какие клубы в новом сезоне будут бороться за призовую тройку?

— Те, кто закончил прошлый сезон в пятерке («Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак». — Прим."СЭ). Плюс «Динамо», оно проводит хорошую трансферную политику. Плюс «Арсенал». Не скажу, что особо слежу за приобретениями команд-соперниц, концентрируюсь на нашей игре. Неделю думаю только об «Ахмате», его игроках.

— По турниру в Австрии что скажете о командах?