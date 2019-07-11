Выступающий в РПЛ швед назвал плюсы жизни в России

Олссон заявил, что футболисты из скандинавских стран легко приспосабливаются к жизни в России. По его мнению, в этом им помогает трудоспособность, преданность команде и следование указаниям тренера. Футболист также отметил, что в адаптации также помогают территориальная близость и схожие природные условия.