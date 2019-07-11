Дмитрий Комбаров: Моя лучшая игра ещё впереди

Источник: РИА "Новости"

Как Массимо Каррера перестал тренировать «Спартак», как жестко поговорить с Денисом Глушаковым, какую роль в судьбе «красно-белых» сыграли агенты Марко Трабукки и Тимур Гурцкая. Об этом и многом другом рассказал футболист, беседа с которым началась с темы радостного для всей страны чемпионата мира-2018, перед которым максималист Комбаров закипал изнутри.

К вызову в сборную готов

— Исторический и домашний чемпионат мира 2018 года прошел мимо вас. Вы философски называете это «выбором тренера». Но вряд ли ваши чувства этим ограничились?

— Я максималист, поэтому, конечно, внутри меня все кипело. Я живой человек, и у меня внутри много эмоций и чувств. За свое место я всегда бился в рамках правил нашей игры. Когда я увидел окончательный состав сборной на чемпионат, то очень сильно расстроился. Но я действительно не обсуждаю выбор тренера. Если он посчитал, что так будет лучше, значит, так тому и быть. Надеюсь, у меня еще будет шанс доказать свою пользу в национальной команде. Я всегда готов к вызову тренерского штаба. Я и во время чемпионата мира душой был вместе с ребятами, болел за них, переживал и радовался их успехам как любой наш болельщик.

— Глобального переосмысления не было? Сборная закончилась, скоро и «Спартак»?..

— Надеюсь, что сборная еще не закончилась. А после объявления состава мыслей действительно было много. Главная: футбольная карьера пролетает безумно быстро. Уходить из «Спартака» было тяжело, потому что в той команде я был, по сути, с детства, с шести лет, и провел лучшие годы карьеры. После ухода я переживал, но не зацикливался на этом и постепенно понял, что мне реально нужна новая мотивация, новый вызов. Я принял эту ситуацию, мне есть что доказывать. Мой лучший матч еще впереди.

Дмитрий Комбаров | Источник: РИА "Новости"

— Это такой настрой у вас?

— Да, потому что я собираюсь получать удовольствие от футбола. «Спартак» — команда, которая находится под постоянным давлением. А игрок должен стремиться к полному раскрепощению, делать так, как он считает нужным. Это лучше, чем когда тебя загоняют в рамки.

— Федор Кудряшов на днях мне сказал, что для него важно попасть в клуб с топ-задачами. Вам нужнее удовольствие?

— Конечно, без цели удовольствия не получишь. В «Крыльях» ставятся задачи, и я пошел туда для того, чтобы показать себя и вернуться на вершины, на которых я уже бывал. Не исключаю, что вернусь… в какой-нибудь топ-клуб. Возможно, в «Спартак», возможно, в Европе.

— Один человек сказал, что его мечта — «вернуться в “Спартак” в качестве тренера, менеджера».

— Вы про Дениса? Я не исключаю возможности возвращения в качестве игрока. Поэтому в Самаре я хочу стать еще сильнее, чтобы добиться новых побед, новых вершин.

— Для чего?

— В «Спартаке» сделали все верно, дав мне новый глоток воздуха, которым мне сейчас прекрасно дышится. Сейчас я чувствую себя комфортно и раскованно в моей новой команде. «Спартаку» всегда нужен максимум — титулы, трофеи и обязательно чемпионство России. Но смена места деятельности всегда интересна.

Приехали с Денисом на базу и увидели в глазах ребят опустошение

— Как профессионал вы не понимаете, почему стали не нужны «Спартаку» именно в игровом плане?

— Во-первых, у них курс на омоложение. Во-вторых, я пришел к тренеру и спросил, буду ли я получать игровое время. Он мне ответил, что, возможно, игрового времени у меня будет недостаточно и что футболист моего уровня должен играть. Он знает мои амбиции и то, что на лавке я за всю свою карьеру никогда не сидел до этого сезона и сидеть не собираюсь. Хотел сам попроситься в аренду, но некоторые особенности не позволяют это сделать за год до истечения контракта. Сели, поговорили с руководством «Спартака» и сошлись на расторжении соглашения. Расстались тепло и уважительно.

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День, когда было принято важное решение, которое навсегда изменит мою жизнь. Сегодня расторгнут мой контракт со Спартаком, где я провёл 9 лет. Клуб, которому я посвятил свои годы и свои победы! За это время я был и капитаном, и членом команды, и стал Чемпионом! Я искренне благодарен всем, кто был рядом. Отдельное спасибо руководству клуба, партнёрам по команде, медицинскому штабу и техническому персоналу! Спасибо каждому, кто верил в меня и продолжает верить! Слова благодарности хочу сказать своим родителям, своим близким и своей семье. Я и дальше готов и хочу посвящать себя футболу! Оставаться нужным и востребованным. Оправдывать возложенные на меня ожидания. И, конечно же, хочу обратиться к болельщикам: огромное спасибо вам за любовь и поддержку! Вместе мы сможем многое!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/kombarov_23/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Дмитрий Комбаров</a> (@kombarov_23) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-19T12:19:01+00:00">19 Июн 2019 в 5:19 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Спасибо вам сказали?

— Конечно. Мы подписали все бумаги, а на следующий день приехали вместе с Денисом на базу и увидели в глазах ребят опустошение. Интересно, что в Тарасовке не было никакого напряжения, но ребята все ходили поникшие. Мы собрали команду в большом зале, сказали слова благодарности и напутствия. Все были грустные, и на это приятно было смотреть, потому что мы видели, как ребята сопереживают нам. Человеческий фактор. Наверное, команда не хотела, чтобы мы уходили.

— Реально никто не радовался?

— Внутри команды — нет. Я был приятно удивлен и поражен, в какую пустоту погрузилась база в связи с нашим отъездом.

— Какие слова говорили вам игроки «Спартака»?

— На собрании говорили в основном мы. Тренер сказал пару слов. И все они были только позитивные и добрые.

Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров и Луис Адриано (слева направо) | Источник: РИА "Новости"

— Как думаете, каким бы Кононов хотел видеть Комбарова, чтобы не мариновать его на лавке? Отдавать пять передач за десять секунд?

— Он не говорил, кто ему нужен конкретно, только рассказал о своей философии игры. За время его работы трансферов особо и не было, значит, нынешний состав «Спартака» подходит ему.

— Но вы смогли бы играть в «Спартаке» Кононова?

— Конечно смог бы.

— Или в такой команде, как «Краснодар» например?

— Легко.

— Получается, вы не прошли главным образом по возрасту?

— Я могу только догадываться, но точно не знаю, какие мысли в голове у тренера или у руководства. Мы разошлись хорошо и красиво.

— Многим непонятно, что такое «Спартак» Кононова. Вы четко осознавали, что хочет от команды тренер?

— Абсолютно четкое понимание как футбола Кононова, так и того, что я в него смог бы играть без проблем. Да и всем известен рисунок команд, в которых он работал. «Спартак» — команда такого уровня, которая требования тренера схватывает налету. Очень ярко это проявилось на турнире в Катаре. Но куда потом все это делось, я не понимаю.

Дмитрий Комбаров и Олег Кононов | Источник: РИА "Новости"

— Догадки есть?

— Думал об этом, но не нашел ответа. Мы все работали на пределе сил.

Тогда надо было бы убирать полкоманды

— После 30 «Спартак» покидают с сожалением или облегчением?

— Я недавно представил, что оказался бы в такой ситуации два-три года назад: для меня это был бы удар. Сейчас отношусь к этому философски. Абсолютно нормально, что люди меняют клубы. Профессия это подразумевает. Футболисты уходят и возвращаются. Сейчас же у меня такой прилив эмоций, которых не было в последнее время в «Спартаке». Конечно, переживания есть, это нормально. У меня хватает сил признать это и принять. Видимо, так должно было случиться, но всё — к лучшему.

— Раскованным вы сейчас почувствовали себя впервые со времен работы с Унаи Эмери?

— Большего доверия тренера, чем при Эмери, я не получал. Он так сильно мне доверял, что на поле я чувствовал себя комфортно и был эффективен. В тот год я забрал все возможные премии, которые только были.

— Эмери вас видел так, как не видит Кононов?

— У каждого тренера свои взгляды, и нет смысла обсуждать, как меня видят другие. Я констатирую факт — при Эмери у меня была свобода действий на поле.

— Вы отлично вписывались в его сумасшедший прессинг.

— Так и было.

— А потом вы сказали, что в том коллективе и той атмосфере Эмери бы не смог работать.

— Он не смог найти общий язык со всеми футболистами и объединить их в единое целое. К сожалению. Это были очень амбициозные люди со своим мнением, которое шло вразрез с требованиями тренера. Эмери не смог управлять этим кораблем в шторм, и наш коллектив рассыпался как карточный домик. Каждый в тот период решал свои задачи.

Унаи Эмери | Источник: РИА "Новости"

— Он оскорблял игроков?

— Никогда. Он воспитанный человек и профессиональный тренер. Но мог в жесткой форме указать на ошибки.

— Представляете, где бы был «Спартак» и каким бы игроком были вы, если бы хотя бы еще сезон Эмери удалось поработать в Тарасовке? Смогли бы вы уехать в Европу?

— Представлять можно все что угодно, но историю не перепишешь. А интерес из Европы ко мне был. Я никогда напрямую ни с кем не общался, мои интересы представлял агент, всю информацию получал от него. Мечтать о том, что я перешел бы туда, а потом в «Реал» или «Барселону», можно, но на деле я играю в чемпионате России. А в какой-то момент вроде даже «Бавария» за мной следила.

— Главная проблема Эмери состояла в том, что он не нашел общий язык с игроками или все-таки с генеральным директором Валерием Карпиным?

— Об этом лучше спросить у Валерия Георгиевича. Внутри коллектива напряжение, на поле игры нет, каждый сам за себя — вот такой «Спартак» был в тот момент. И когда начинает давить торсида, давление становится безумным, и, соответственно, руководство принимает решение уволить человека, убрать его.

Унаи Эмери (справа) и Валерий Карпин | Источник: РИА "Новости"

— Выход был из той ситуации?

— Я думаю, вряд ли.

— Если бы Эмери убрал из команды недовольных?

— Тогда надо было бы убирать полкоманды. Но где тогда эти полкоманды взять? Это же огромные деньги. Это было невозможно.

У Карреры заболело колено, и он перестал нас тренировать

— Правда, что в «Спартаке» общий язык с командой удалось найти только Мурату Якину и Массимо Каррере?

— Насчет Якина не могу ответить однозначно. На мой взгляд, ему не удалось найти со всеми общий язык, но у него были другие сильные стороны. А Каррера первые полгода чемпионского сезона был вообще идеален. Подходил к нам, советовался, спрашивал, как лучше сделать. А потом ситуация поменялась.

— Из-за чего?

— У него заболело колено, и он перестал нас тренировать.

— Смешно.

— Он это так объяснил. Все кардинально изменилось. Идет тренировка, а Массимо весь в телефоне и постоянно кому-то звонит. Мы решили командой собраться и подойти к тренеру. Спрашиваем, может, это мы что-то не то сделали?.. Что происходит? Он ответил, что у него просто болит колено.

— Фигуристы могут запросто предъявить тренеру претензию за недостаточное внимание.

— Я не знаю, как в фигурном катании, по-моему, там сам фигурист может себе тренера выбирать. В футболе совсем другая ситуация.

— Стереотип, что тактика «Спартака» была заслугой тренера Романа Пилипчука, а Каррера отвечал за атмосферу, верный?

— Это не придумано.

— Объяснял вам, как действовать на поле, Пилипчук?

— Объяснял Каррера, но главным тактиком «Спартака» был Пилипчук. Все замены в матчах делались в основном с подсказки Пилипчука, так же, как и все изменения по ходу игры в зависимости от счета, от игрового уклона.

Роман Пилипчук дает указания игрокам "Спартака" Дмитрию Комбаров и Роману Зобнину | Источник: РИА "Новости"

— Он мог бы стать главным тренером?

— Считаю, что да.

— Без Карреры было возможно чемпионство в том сезоне?

— Чемпионство — это совместное достижение тренера и команды. Сочетание упорного труда и везения.

Куинси Промес, Дмитрий Комбаров и Массимо Каррера радуются победе в матче над "Зенитом" | Источник: РИА "Новости"

— Массимо — парень, который оказался в нужное время в нужной компании, где было сочетание труда и везения?

— Сто процентов. К сожалению, мы тогда проиграли АЕКу и вылетели из Лиги Европы, из-за чего уволили тренерский штаб Дмитрия Анатольевича Аленичева. Никто не понимал, что делать. Поставили исполняющим обязанности (главного тренера) Массимо, мы две-три игры выиграли, и его решили оставить.

— Когда Карреру назначили, какая у вас была первая реакция?

— Удивления не было. Возможно, это было суперновостью для болельщиков, которые не знают внутренней ситуации, но мы замечали, что вполне может случиться, что Каррера станет главным. Так оно и произошло.

Дмитрий Комбаров (слева) и Массимо Каррера, 2018 год | Источник: РИА "Новости"

— Действительно в этом деле многое зависело от Марко Трабукки и Тимура Гурцкая?

— Эти люди сыграли огромную роль в карьере Массимо и судьбе «Спартака», это точно. Какую роль — позитивную или негативную — наверное, болельщики могут оценить сами.

Тренер делал жизнь Глушакова не очень сладкой

— Денис Глушаков тремя словами охарактеризовал «Спартак» так: «Скандалы. Интриги. Расследования». Вы с ним согласны?

— В последнее время вокруг клуба было много скандалов. Это известный факт. На этом этапе в какой-то степени можно согласиться с Денисом. «Спартак» — команда, к которой всегда повышенное внимание. Любое действие, слово, поступок футболиста, тренера, руководителя тщательно отслеживаются и детально разбираются. Смыслы строятся исходя из предположений. Думаю, топ-клубы, гранды всегда связаны не только с достижениями, но и с какими-то своими внутренними течениями. Это нормально для такого клуба, как «Спартак». Но это слова Дениса, я не думаю, что всё именно так.

Денис Глушаков (слева) и Дмитрий Комбаров | Источник: РИА "Новости"

— Для вас с какими тремя словами ассоциируется «Спартак»?

— Дом… Красно-белый дом.

— У Глушакова какое главное качество?

— Ярко выраженный лидер. Он никогда не боялся брать на себя ответственность. Никогда не боялся идти разговаривать от лица команды к тренеру, к руководству, которым всегда высказывал свое мнение.

Денис Глушаков (слева) и Дмитрий Комбаров | Источник: РИА "Новости"

— Как вы общались с ним в это время, когда на него свалились скандалы как внутри команды, так и в личной жизни?

— В личной истории у него очень непростая ситуация. Я знаю его хорошо. Манера нашего общения с его стороны изменилась, было много вопросов и проблем, которые ему приходилось решать.

— Вы ему свое мнение высказывали?

— Я всегда высказываю своё мнение и всегда его в трудную минуту поддерживаю. Я все говорил Денису открыто, в лицо.

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий Каррера и Глушаков на плакатах болельщиков «Спартака»

— «Денис, ты не прав»?

— И жесткие вещи иногда ему говорил. Денис для меня в первую очередь друг, поэтому кто, если не я, может вернуть его на землю? Даже в грубой форме. По крайней мере, я так считаю. Я пытался донести до него свои мысли.

— На землю возвращали его, говоря с ним о ситуации в личной жизни?

— И по теме «Спартака», и личной жизни, и в других жизненных ситуациях.

Денис Глушаков (слева) и Дмитрий Комбаров | Источник: РИА "Новости"

— Его переписка, свидетельствующая о как бы сливе тренера, допустима?

— Я слышал это голосовое сообщение. Когда его вывалили в сеть, то преподнесли это как доказательство того, что Денис сливал тренера. Но даже я не услышал в этом сообщении «Давайте сольем!» или что-то в этом роде. Он просто рассказал кому-то о внутренней ситуации, творящейся в команде. Причем я даже не знаю, кому это сообщение было отправлено. Может быть, другу. Может быть, жене. Если взять каждого из нас, то наверняка, сидя на кухне со своим близким другом или семьей, и не такие вещи многие говорят. Если человек не будет выговаривать кому-то свои проблемы, он рано или поздно сойдет с ума. Повторю: лично я никаких доказательств какого-то слива в этом сообщении не увидел.

— Причиной ссылки Глушакова в молодежный состав вместе с Андреем Ещенко действительно были «лайки» в Instagram?

— Абсолютно не за «лайк» их отправили в дубль. «Лайк» был предлогом. Сами знаете, какая ситуация была на тот момент, между Денисом и тренером разгорался открытый конфликт. И Денис высказывался в сети, и тренер внутри команды делал жизнь Дениса, скажем так, не очень сладкой.

— Каким образом?

— Психологические вещи. Допустим, человек с тобой общается или просто здоровается, и вдруг он начинает не общаться и не здороваться. Это условно, не утверждаю, что это было так.

— Каррера выживал Глушакова из «Спартака»?

— Тренер хотел других отношений в команде, а «лайки» стали поводом. Вот Ещенко попал в эту ситуацию по несчастливой случайности в силу своей беззаботности и распахнутой души. Я даже не уверен, что Ещенко понял контекст того стихотворения, и вообще, читал ли он его. Я сам иногда ставлю «лайк», просто увидев знакомого человека на фотографии и не читая сам пост. А внутри может быть жесть. Возможно, и в случае Ещенко это было так. Что касается Дениса, то я до сих пор не знаю, целенаправленно он лайкал тот пост или нет.

— Вы не пытались Ещенко оправдать?

— Сразу же сели в раздевалке всей командой с мыслью: «Надо что-то делать». Решили, что все подойдем к Каррере и попросим его простить и помиловать ребят. Но только мы приблизились к нему, как он сразу понял, за чем мы пришли. Даже не став нас слушать, Каррера сказал, что этот вопрос не обсуждается и стоит так: «Либо они, либо я».

Андрей Ещенко | Источник: РИА "Новости"

— Вы верите, что Глушаков вернется в «Спартак»?

— Время покажет.

В 90-е палили из карабина

— Андрей Тихонов пришел в «Крылья» в 30-летнем возрасте, плохо расставшись со «Спартаком», и проиграл еще десять лет. В Самаре вообще хорошая компания подобралась тогда. Сейчас есть ощущение банды, которая способна на многое?

— «Крылья» всегда были играющей командой, Каряка оттуда, Анюков, Колодин там засверкал. В начале «нулевых» у них уже была банда, которая выиграла бронзу чемпионата России. Сегодня у нас отличный коллектив, много молодых ребят, которые не просто слушают подсказы, а стараются улучшаться. Честно, я давно не видел такой молодежи. Все бьются, не жалея себя, идут во все стыки, это радует и обнадеживает.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BzQGy2SBegG/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BzQGy2SBegG/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BzQGy2SBegG/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Дмитрий Комбаров (@kombarov_23)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-28T11:24:34+00:00">28 Июн 2019 в 4:24 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Вы прямо в еврокубки собрались.

— Не будем загадывать, но постараемся достигнуть максимального итога. Еврокубки стали бы хорошим результатом.

— Главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович вас как использует?

— Слева в защите, как обычно.

— Учитывая практичность Божовича, вашу левую ногу будут использовать по прямому назначению?

— Я могу подстроиться под любой футбол, игру я все-таки понимаю неплохо. Но если будет надо, буду навешивать. Надо обыгрывать — обыграю. Никаких проблем.

— Ваша уверенность — от отца?

— Изначально от родителей. Отец брал нас с братом везде с собой. На футбол, в который он играл сам, в залы, где был тот же футбол с мужиками, на разные праздники, дни рождения. Мы всегда были среди взрослых людей. Это было в девяностые, поэтому и окружение было разным, в основном достойные, уважаемые люди. Мы смотрели на это все изнутри, видели, как старшие ведут себя, и это тоже было в какой-то мере примером для нас. Отсюда и в нас формировалась эта стойкость, которая помогает по сей день. Но основу привили отец и мама. Уверенность приходит с опытом и возрастом. У каждого своя школа жизни, свои достижения и ошибки. Однозначно, что вклад родителей в становление меня как личности огромный.

— Мама тоже человек жесткий?

— Она, конечно, мягче отца. Мама могла долго терпеть наши шалости, даже игнорировала их. Мы хулиганим, она не реагирует. Но когда она взрывалась, то нужно было бежать и прятаться по углам. Наши девяностые вообще своеобразным временем были. То ли 1995-й, то ли 1996 год. Мне восемь или девять лет, и я сажусь за руль S-класса. 140-й. «Кабанчик». Один. До педалей еле достаю. Но мыском дотянулся и поехал. Разогнался где-то до ста километров в час и остановился. У нас тогда не было возможностей иметь такую машину, но друг семьи позволил прокатиться. Пацанов всегда очаровывали машины. Когда были совсем маленькими, сидели на коленях отца и рулили. Как-то поехали по настоящей дороге. То ли я рулил, то ли Кирилл, и вдруг навстречу патрульная машина! Милиция заметила, что маленькие дети авто ведут. Отец смотрит в зеркало и видит, как они разворачиваются и гонят за нами. Мы с Кириллом в прыжке бросаемся на заднее сиденье, а батя надавил на газ.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BUNR3unFUAk/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUNR3unFUAk/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BUNR3unFUAk/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Дмитрий Комбаров (@kombarov_23)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-17T20:50:25+00:00">17 Май 2017 в 1:50 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Оторвались?

— Еще бы! Из карабина еще мы в детстве палили. В Тверской области, по банкам. Ездили к родственнику, царствие ему небесное, у которого был неплохой арсенал.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BSs_HqnD36R/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BSs_HqnD36R/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BSs_HqnD36R/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Дмитрий Комбаров (@kombarov_23)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-10T11:19:28+00:00">10 Апр 2017 в 4:19 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Получается, вам легко было адаптироваться к нашему футболу, к агентам с соответствующими понятиями.

— В любое дело приходится вникать. Автоматически и сразу ничего не дается. Когда мы с Кириллом и отцом окунулись в наш футбол, то поначалу было непонятно, как здесь дела ведутся. А потом постепенно распознали эту систему, ломать которую, может быть, даже бессмысленно, потому что, скорее всего, система сломает тебя.

— Кто-то давил на вас по переходу в некий клуб?

— Никогда и никто. Когда мы переходили из «Динамо» в «Спартак» обратно, мне позвонил сам Карпин Валерий Георгиевич. «Давай встретимся», — сказал. Поехали, выслушали его предложения, после которых у нас не осталось никаких сомнений, что надо переходить. Дело даже не в деньгах, повышение в зарплате было минимальным, а в спортивных амбициях. Мы практически сразу приняли решение возвращаться в «Спартак».

Дмитрий Комбаров | Источник: РИА "Новости"

— Кто сейчас оказывает влияние на ваши карьерные планы? Отец? Жена?