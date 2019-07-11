Смолов объяснил отказ от алкоголя в прошлом сезоне

«Почему отказался от алкоголя в прошедшем сезоне? На самом деле не весь сезон, а с февральских сборов. В отпуске, было дело, выпивал, конечно. Я не первый раз отказываюсь. Просто я в “Локо” пока провёл меньше года. Может, для ребят это в новинку. В том же “Краснодаре” или “Урале” парни знают, что я долго не выпивал по ходу сезона. Считаю, что не стоит столько внимания уделять этой ситуации. Это выбор каждого. Не вижу ничего криминального в том, что кто-то выпивает. Что послужило поводом? Да как-то в один из последних дней отпуска понял: сегодня вечером выпью вина, а потом до следующего отпуска без алкоголя. Ни с кем не общался. Сам к этому пришёл внутри себя», — сказал Смолов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.