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17:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шведский футболист «Краснодара» рассказал о плюсах и минусах жизни в России

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Шведский полузащитник Кристофер Олссон, выступающий за «Краснодар» и национальную сборную своей страны, рассказал об адаптации в России и местном чемпионате.

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По словам футболиста, немало трудностей ему доставил языковой барьер.

«Русский язык очень сложен в изучении. Ты слышишь людей вокруг, но не понимаешь, о чём они говорят. Кроме того, я нахожусь на значительном расстоянии от своей семьи и не могу видеться с родственниками так часто, как раньше», — рассказал Олссон в интервью RT.

А вот территориальная близость и похожие природные условия России и Швеции помогают спортсмену быстрее адаптироваться на новом месте. Среди плюсов пребывания в Краснодаре футболист выделает и то, что здесь, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, всегда солнечно и тепло даже зимой.

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Кристофер Олссон перешел в «Краснодар» в начале 2019 года. До этого он также играл за шведский «АИК», датский клуб «Мидтъюлланн» и английский «Арсенал». В 2015 стал чемпионом Европы в составе молодежной сборной Швеции. За основную национальную команду дебютировал в 2017 году.

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