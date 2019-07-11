Шведский футболист «Краснодара» рассказал о плюсах и минусах жизни в России

По словам футболиста, немало трудностей ему доставил языковой барьер.
«Русский язык очень сложен в изучении. Ты слышишь людей вокруг, но не понимаешь, о чём они говорят. Кроме того, я нахожусь на значительном расстоянии от своей семьи и не могу видеться с родственниками так часто, как раньше», — рассказал Олссон в интервью RT.
А вот территориальная близость и похожие природные условия России и Швеции помогают спортсмену быстрее адаптироваться на новом месте. Среди плюсов пребывания в Краснодаре футболист выделает и то, что здесь, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, всегда солнечно и тепло даже зимой.
Кристофер Олссон перешел в «Краснодар» в начале 2019 года. До этого он также играл за шведский «АИК», датский клуб «Мидтъюлланн» и английский «Арсенал». В 2015 стал чемпионом Европы в составе молодежной сборной Швеции. За основную национальную команду дебютировал в 2017 году.