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17:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кононов объяснил, почему решил сам назначить капитана «Спартака»

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов заявил, что выбрал капитана команды сам, чтобы снизить давление на игроков со стороны СМИ.

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«Спартак» во вторник объявил, что Джикия будет капитаном «Спартака» в предстоящем сезоне. Вице-капитаном назначен полузащитник Роман Зобнин. Капитана «Спартак» выбрал Олег Кононов. Ранее это определяли сами игроки.

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«Вспоминая, как в прошлом году СМИ щепетильно подошли к выбору капитана команды, чтобы снизить внешнюю напряженность со стороны СМИ, а больше уделить внимание работе, в первую очередь, я на это сделал акцент», — заявил Кононов в видеоинтервью, которое опубликовано на канале «Спартака» на YouTube.

«Этот выбор созрел для меня давно. Я наблюдал за каждым игроком, видел все стороны, как общаются, как реагируют на выигрыш, на проигрыш, как сплачивают коллектив. Выбор был очевиден, надеюсь, он будет правильным», — заявил Кононов.

В прошлом сезоне капитаном «Спартака» был полузащитник Денис Глушаков, который в июне перешел в грозненский «Ахмат».

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