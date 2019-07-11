Георги Хаджи прокомментировал возможный переход сына в «Спартак»

«Мы примем окончательное решение не позднее 12 июля, — сказал Хаджи в эфире Digi Sport. — Мы пока ничего не знаем. Трансфер не мог состояться раньше молодежного чемпионата Европы. Выступление сына на турнире привело к тому, что предложений о переходе стало больше. Нам пришлось проанализировать как минимум три-четыре варианта продолжения карьеры. Деньги не имели значения в этих обсуждениях. Будущий проект и команда имели определяющее значение».