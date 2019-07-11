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18:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Георги Хаджи прокомментировал возможный переход сына в «Спартак»

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Владелец румынского «Вииторула» Георги Хаджи заявил, что окончательное решение относительно будущего его сына Яниса будет принято не позднее 12 июля.

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Источник: Reuters

Ранее СМИ сообщили, что москвичи сделали «Вииторулу» предложение о трансфере 20-летнего хавбека и готовы заплатить 12 миллионов евро.

«Мы примем окончательное решение не позднее 12 июля, — сказал Хаджи в эфире Digi Sport. — Мы пока ничего не знаем. Трансфер не мог состояться раньше молодежного чемпионата Европы. Выступление сына на турнире привело к тому, что предложений о переходе стало больше. Нам пришлось проанализировать как минимум три-четыре варианта продолжения карьеры. Деньги не имели значения в этих обсуждениях. Будущий проект и команда имели определяющее значение».

Янис Хаджи, сын экс-футболиста «Барселоны» и мадридского «Реала» Георге Хаджи, выступает за «Вииторул» с начала 2018 года. В сезоне-2018/19 он провел 39 матчей за клуб во всех турнирах, забил 14 голов и помог команде выиграть Кубок Румынии. Ранее Хаджи защищал цвета итальянской «Фиорентины».

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9 июля© Ньюстюб
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