Георги Хаджи прокомментировал возможный переход сына в «Спартак»
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Владелец румынского «Вииторула» Георги Хаджи заявил, что окончательное решение относительно будущего его сына Яниса будет принято не позднее 12 июля.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Владелец румынского «Вииторула» Георги Хаджи заявил, что окончательное решение относительно будущего его сына Яниса будет принято не позднее 12 июля.
Ранее СМИ сообщили, что москвичи сделали «Вииторулу» предложение о трансфере 20-летнего хавбека и готовы заплатить 12 миллионов евро.
«Мы примем окончательное решение не позднее 12 июля, — сказал Хаджи в эфире Digi Sport. — Мы пока ничего не знаем. Трансфер не мог состояться раньше молодежного чемпионата Европы. Выступление сына на турнире привело к тому, что предложений о переходе стало больше. Нам пришлось проанализировать как минимум
Янис Хаджи, сын